Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле военных позиций

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что армянские военные совершили обстрел позиции их армии. Ереван отверг обвинения, зато заявил об атаке против них.

Оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что Вооруженные силы Армении обстреляли их позиции в Кельбаджарском районе. Мол, произошло это несколько раз.

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Что говорят в Баку

В Министерстве обороны уточнили, что обстрелы из стрелкового оружия были периодическими и продолжались с 14:50 26 июня до 03:00 27 июня. Там отметили, что армянские военные открыли огонь с позиций, расположенных вблизи села Йухары в сторону сел Зейлик и Имамбинаси.

Что ответили в Ереване

В армянском оборонном ведомстве ответили, что Баку распространил очередную дезинформацию. Там заверили, что их вооруженные силы не открывали огонь. Зато заявили, что в указанное время "Азербайджан вел беспорядочный огонь, а армянская сторона не ответила".

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