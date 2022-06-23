Азербайджан фактически член НАТО, – Пионтковский напомнил интересную деталь

Путин стремительно теряет постсоветское пространство и первые действия принадлежат Эрдогану. Ведь именно президент Турции выбросил Путина из Северного Кавказа.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что недавно прошла историческая встреча президента Азербайджана Алиева с Эрдоганом.

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Они объявили о создании объединенной армии, азербайджанская армия является неотъемлемой частицей турецкой, отметил публицист.

А если мы помним – Турция является членом НАТО и достаточно мощным. Фактически Азербайджан также действующий член НАТО,

– объясняет Андрей Пионтковский.

Он также добавил, что почему-то в России упорно закрывают на это глаза.

"А вот пол Украины россияне почему-то решили уничтожить просто за то, что вы только подумали о том, чтобы присоединиться к НАТО", – резюмирует публицист.

Поддержка Украины от Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину, а страна оказывает гуманитарную и медицинскую помощь.

В то же время, Зеленский понимает, что с точки зрения вооружения Азербайджану сложно помогать Украине. Все из-за Нагорного Карабаха с историческими и сложными вопросами.

Также Азербайджан поддержал украинских аграриев – страна выделила немало горючего, чтобы те провели посевную.

Азербайджан может обеспечить газом Европу и Турцию

В Азербайджане заговорили о расширении Южного газового коридора. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он сообщил, что запасы газа Азербайджана в Каспийском море составляют 2,6 триллиона кубометров. Этого, как утверждает министр, достаточно, чтобы обеспечить Азербайджан, Европу и Турцию.

Россия ворует украинское зерно и блокирует порты

На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы. Поэтому экспорт аграрной продукции важен для наполнения бюджета Украины, а Россия пытается ослабить экономику Украины, поэтому не дает экспортировать зерновые, блокирует украинские порты в Черном море, лишила Украину выхода к Азовому морю и разрушает железнодорожную инфраструктуру.

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