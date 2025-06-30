Где расположен Азербайджан, пошедший на конфронтацию с Россией: показываем на карте

После жестокого рейда российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которого погибли уроженцы Азербайджана, полиция Баку провела обыски в офисе пропагандистского информационного агентства Sputnik. В редакции задержали сотрудников ФСБ.

Что известно о конфронтации между странами и где они расположены на карте – узнавайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Как начиналось противостояние Ирана и Израиля и почему война еще далека от завершения

Что происходит между странами

Рейд в Екатеринбурге

В пятницу, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана в связи с нераскрытым уголовным делом об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Среди главных подозреваемых – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые вскоре умерли.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых. Ему выразили резкий протест, требуя привлечения причастных к уголовной ответственности за избиения. Москва якобы затягивала передачу тел.

Обыски в Баку

В понедельник, 30 июня, азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik в Баку. В результате операции задержаны 2 сотрудника ФСБ – исполнительный директор и шеф-редактор.

В МИД страны-агрессора выразили обеспокоенность – российские дипломаты якобы не могли связаться с задержанными "журналистами", а азербайджанская сторона не предоставила объяснений.

Где расположен Азербайджан: смотрите на карте

Справка: географически Россия расположена к северу от Азербайджана, между странами находится Кавказский хребет. Протяженность общей границы, проходящей через горы, предгорья и низины, в частности через реку Самур, – около 300 километров.