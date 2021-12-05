Азербайджан заявил, что отдал Армении 10 пленных военных: на что их обменяли

5 декабря 2021 , 01:00
Читати новину українською

Источник:

BBC

Власти в Баку заявили на официальном уровне, что Армении "по гуманным соображениям" передали 10 ее военнослужащих. Этих людей в плен взяли, говорят, еще 16 ноября.

В заявлении Азербайджана также говорится, что армяне передали кое-что взамен возвращенных военных – карты минных полей. Однако в Ереване это заявление пока не комментировали.

Напомним Кремль отказался комментировать участие Эрдогана в переговорах об обмене пленными с Украиной.

Азербайджан говорит, что вернул Армении пленных

Военное ведомство Азербайджана опубликовало официальное сообщение следующего содержания:

По гуманным соображениям 4 декабря 2021 года Азербайджан передал армянской стороне 10 военнослужащих, которых задержали 16 ноября во время провокации вооруженных сил Армении на Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Что интересно, в Армении официально это заявление так и не прокомментировали. Хотя в СМИ даже опубликовали имена вернувшихся домой военных.

Важно. В Азербайджане добавили, что от Армении получили карты минных полей в Нагорном Карабахе (и поблагодарили Россию за посредничество в этом деле).

Кратко о конфликте на границе Армении и Азербайджана в ноябре 2021

Война вокруг Нагорного Карабаха в 2020: смотрите видео, как все начиналось

 

Автор: Олесь Друкач