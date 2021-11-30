В Азербайджане разбился военный вертолет: есть погибшие и раненые
Источник:"Радио Свобода"
На территории Азербайджана 30 ноября разбился военный вертолет. В результате аварии погибли и пострадали люди.
О трагическом инциденте стало известно из общего сообщения Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Читайте также В ЦАР упал вертолет с российскими наемниками: видео с места инцидента
Авария вертолета в Азербайджане
По информации ведомств, 30 ноября, в 10:40, военный вертолет Госпогранслужбы разбился во время выполнения учебных полетов.
Авария произошла на авиационном полигоне "Гарагейбат".
К сожалению, среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые. Точного количества людей, которые находились на борту, а также жертв и пострадавших пока не приводят.
На месте происшествия находится руководство ГПС и Генпрокуратуры. Правоохранители проводят расследование причин, приведших к катастрофе.
В Германии разбился вертолет: что известно
- На западе Германии в октябре произошла авария вертолета. Там упал вертолет Robinson R44, рассчитанный на пилота и трех пассажиров.
- В результате погибли 3 человека – именно столько было на борту.