Аж 17 "красных" регионов: Минздрав обновил карантинные зоны

Минздрав 11 ноября обновил перечень карантинных зон. Сейчас в Украине есть 17 "красных" регионов.

Кроме того, сейчас в Украине есть 3 "желтых" региона. Речь идет о Закарпатье, а также – Кировоградской и Тернопольской областях.

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Также в списке "оранжевых" областей находятся 5 областей:

Винницкая;

Полтавская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая.

Все остальные области – "красные". "Зеленых" регионов в Украине пока нет.

Глава Pfizer прокомментировал фейки о вакцине

Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что люди, которые распространяют фейки о вакцине, – преступники. Цена отказа от вакцинации – жизнь миллионов людей.

По словам Бурлы, "эти люди (которые распространяют фейки – 24 канал) – преступники, они – не плохие люди, они – преступники".

Гендиректор Pfizer подчеркнул, что боятся и вакцинированные, и невакцинированные. В то же время их страхи – разные. Потому что первым страшно заболеть, а вторым – привиться.