Аж 17 "красных" регионов: Минздрав обновил карантинные зоны
11 ноября 2021 , 10:51Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
Минздрав 11 ноября обновил перечень карантинных зон. Сейчас в Украине есть 17 "красных" регионов.
Кроме того, сейчас в Украине есть 3 "желтых" региона. Речь идет о Закарпатье, а также – Кировоградской и Тернопольской областях.
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Также в списке "оранжевых" областей находятся 5 областей:
- Винницкая;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
Все остальные области – "красные". "Зеленых" регионов в Украине пока нет.Обратите внимание! В течение суток 10 ноября в Украине обнаружили 24 747 новых зараженных коронавирусом. К сожалению, 652 инфицированных человека ушли из жизни.
Глава Pfizer прокомментировал фейки о вакцине
- Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что люди, которые распространяют фейки о вакцине, – преступники. Цена отказа от вакцинации – жизнь миллионов людей.
- По словам Бурлы, "эти люди (которые распространяют фейки – 24 канал) – преступники, они – не плохие люди, они – преступники".
- Гендиректор Pfizer подчеркнул, что боятся и вакцинированные, и невакцинированные. В то же время их страхи – разные. Потому что первым страшно заболеть, а вторым – привиться.