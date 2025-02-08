Как "Азов" учит гражданских и зачем делится опытом, полученным в боях на фронте

Российско-украинская война длится почти 11 лет, а полномасштабное вторжение – почти 3. За это время изменилась война, условия и тактики. И бойцы 12-й бригады Нацгвардии "Азов" делятся этим опытом с гражданскими, в частности, для того, чтобы при условии службы в армии они уже имели багаж нужных знаний.

Доброй традицией для бригады "Азов" стало проведение лекций и практических занятий для гражданских в разных городах Украины. 24 Канал посетил одно из таких занятий, которое проходило во Львове. Как происходят такие события, кто может присоединиться и какую цель ставит перед собой "Азов" такими занятиями – рассказываем в материале.

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Не каждый может попасть на занятия

Бригада "Азов" известна как своими победами, так и своими подходами к тяжелому обучению и привлечению бойцов. Азовцы не тянут потенциальных военных силой в свои ряды, а чтобы стать частью бригады – одного только желания мало.

Примерно так же работает и с занятиями, которые проводит бригада. Не каждый желающий может попасть на них, ведь учитывая и ситуацию с безопасностью, и определенные организационные моменты – количество участников всегда ограничено.



Обучение, которые проводил "Азов" во Львове / Фото 24 Канала

Например, в занятии на тему радиоэлектронной борьбы и применения беспилотников посчастливилось принять участие лишь чуть больше сотни людей – форма для регистрации была закрыта очень быстро. Своим опытом и навыками, а также историями с передовой делились бойцы 6-го батальона "Азова".

Руководитель львовского рекрутингового центра "Азова" Андрей "Синевир" Лазорко отмечает, что подобные мероприятия стараются проводить еженедельно. Организация происходит в соответствии с запросами батальонов. Например, 6-й батальон планирует увеличивать количество экипажей ударных БПЛА, поэтому проводят соответствующие мероприятия, где людей знакомят с нюансами работы. Однако цель заключается не только в привлечении людей в бригаду, но также в том, чтобы бойцы передали полученный опыт другим, ведь мы живем в воюющей стране, и этот опыт является ценным.

У нас не только цель привлечь людей в бригаду. Мы хотим познакомить гражданских людей с военным делом. И не важно, будут ли они служить или не будут. Они должны разбираться, знать, как действовать в случае какой-то ситуации, и должны это понимать. А еще здесь много было присутствующих в возрасте 25+ лет. Когда людям придет повестка и они, приходя на такие мероприятия, понимают, с какими людьми будут служить, смотрят на ребят, которые реально есть в этом подразделении. И во время, когда они получают повестку, приходят в ТЦК, они могут сказать, что хотят идти в "Азов". И с такими людьми мы так же работаем,

– объясняет "Синевир".

Утром в субботу, в выходной день, на обучение от "Азова" пришли около сотни людей разного возраста – парни, девушки, мужчины и женщины. Кто-то уже для себя решил, что присоединится к армии, но ищет свое место. Другие же хотят узнать о военном деле больше, потому что подпадают под мобилизацию. Мотивация разная, но так или иначе, всю аудиторию заполнили заинтересованные слушатели.

Беспилотники и РЭБы в боевых условиях

Обучали гражданских во Львове двое бойцов – "Архей", командир взвода РЭБ, и "Решала" – командир взвода ударных БПЛА 6-го батальона специального назначения "Азова". Оба недавно вернулись с Торецкого направления, где продолжаются ожесточенные бои.

"Архей" рассказал участникам обучения о том, как функционирует РЭБ, какие есть тонкости его применения, как работает вражеская радиоэлектронная борьба и другие важные моменты, касающиеся этого направления. Боец заметил, что информация о РЭБ сейчас для гражданских важна не только в контексте перспективы будущей службы, но и для волонтерской деятельности. Дело в том, что сейчас многие волонтеры собирают средства и закупают РЭБы, поэтому важно знать, как выбрать хорошее и качественное устройство, чтобы уберечь жизни наших бойцов.



"Архей" / Фото 24 Канала

О применении ударных беспилотников в боевых условиях участникам встречи рассказал "Решала", который присоединился к войску в начале 2024 года и сейчас делится своим опытом с другими. Прежде всего боец развенчал мифы о том, что якобы работа оператора БПЛА является безопасной по сравнению с другими военными специальностями. Поэтому "Решала" рассказал, как бойцы отрабатывают по вражеским целям и как делают все возможное, чтобы самим не стать мишенью для врага.

Интересно делиться опытом, дать людям понять, как минимум, правду, а не выдумки, как это бывает в некоторых случаях. Мы без каких-то украшений рассказываем просто, как идет все на самом деле. Мы в зоне боевых действий подвергаем себя опасности, а люди сформировали себе такой миф, что якобы БПЛА – это безопасно, потому что работают на расстоянии. Так не бывает,

– отмечает "Решала".

"Решала" / Фото 24 Канала

В перерыве между блоками обучения у каждого из лекторов было немало заинтересованных людей, которые расспрашивали интересующие их детали службы. Кто-то делился своими планами присоединиться к армии, а другие рассказывали, как проходит их подготовка, чтобы сдать экзамен по физической подготовке в "Азове".

Добровольцы (не)закончились

Участники учений много расспрашивали бойцов не только о боевой работе, но и о военном пути воинов из 6-го батальона: как они присоединились к "Азову" и почему работают именно на этом направлении, на что "Архей" и "Решала" радостно отвечали.

После интенсива, который длился более 4 часов, бойцы отметили, что количество вопросов, которые ставили присутствующие, – приятно поражает. А еще приятнее поражает количество людей, которые сейчас на этапе выбора подразделения и направления для службы. Многие из них – люди, моложе 25 лет, которые сейчас официально под мобилизацию не подпадают, однако для себя решили присоединиться к армии и активно к этому готовятся.

Люди, которые приходят сюда, делают это не просто так. У кого-то стоит вопрос выбора бригады: выбирают себе лучшие варианты и готовятся к непосредственной работе,

– говорит "Решала".



Обучение от "Азова" во Львове / Фото 24 Канала

"Азов" проводит разного рода учения с участием бойцов из батальонов, которые находятся на восстановлении. Бригада предлагает гражданским обучение не только по применению дронов, но и, например, по тактической медицине – что полезно знать буквально каждому.

Анонсы мероприятий от "Азова" ищите в социальных сетях бригады. Подобные учения точно будут интересны даже тем, кто сейчас не рассматривает для себя военную службу, – будущее спрогнозировать трудно, но знания – сила.