Надо было списать на кого-то Мариуполь, военный "Сноу" рассказал о российских пытках

Украинские военные регулярно страдают от пыток в российском плену. Враг пытал бойцов "Азова", заставляя признаться в преступлениях в Мариуполе, которые те не совершали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, которые в России были приговорены к многолетнему заключению.

Смотрите также Кто поставляет продукты, топливо и форму для ВСУ, как работает Госоператор тыла и цифровизирует закупки

Военный "Сноу" вспомнил российские пытки

Военный с позывным "Сноу" рассказал, что россиянам нужно было списать на кого-то те вещи, которые они совершали в Мариуполе: дома, которые оккупанты составляли ударами и мирное население, которое погибли из-за их действий. Поэтому они выбрали для этого "Азов" и другие подразделения.

Тебя приводили в комнату пыток и в течение двух часов применяли электрошокеры, различные предметы. Тебя пытали и заставляли признать что-то, и все зависело от тебя – выдержишь, или нет,

– вспоминает боец.

"Сноу" говорит, что у россиян был регламент и все зависело от должности – офицер или не офицер – и было определенное время, чтобы продержаться.

Россияне заставляли или признать самому, придумать что-то, или сбросить на кого-то. В случае последнего военный сразу идет свидетелем. "Сноу" говорит, что так было до тех пор, пока его не перебросили в другую колонию. Всего в Таганроге он пробыл год и четыре месяца. Также боец добавляет, что настроение оккупантов напрямую был связан с новостями по телевизору – все плохое отражалось на украинцах.

"Фрутти" высказался о допросах оккупантов

Военный "Фрутти" также высказался о своей истории с российскими допросами. Он вспомнил, как заезжал в прокуратуру, где проводили эти допросы. Военный отмечает, что у него это был четвертый этаж – и пока его вели по лестнице, он собрал все ступеньки головой.

Уже внутри кабинета у него спрашивали, где он был и что делал. Оккупанты откатывали стандартные схемы.

Затем у "Фрутти" спросили, не хочет ли он в туалет, на что военный ответил утвердительно.

Ведет меня мой конвоир в туалет, заходим мы в уборную, там была комнатка с умывальником и комнатка с туалетом. И в этой комнатке с умывальником он достает шокер, ставит меня на растяжку, отрабатывает по мне шокером в бочину, ляжки, куда-то в ноги, получаю я шокером,

– говорит "Фрутти".

Таким образом россиянин "объяснил", что нет таких ответов, как "я не помню" или "я не знаю".