"Азов" в Мариуполе убил российского генерала Митяева и уничтожил бригаду элитного "спецназа ГРУ"
16 марта 2022 , 00:27Читати новину українською
Источник:телеграм "Анатолій Штірліц"
Бойцы полка "Азов" 15 марта ликвидировали топ-военного армии оккупантов. Впоследствии стало известно, что это был генерал-майор Олег Митяев.
Также накануне бойцы показали, как уничтожили спецназовцев ГРУ России. Почти одновременно погибла целая 22 бригада "элитных спецназовцев".
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