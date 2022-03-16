"Азов" в Мариуполе убил российского генерала Митяева и уничтожил бригаду элитного "спецназа ГРУ"

16 марта 2022 , 00:27
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Анатолій Штірліц"

Бойцы полка "Азов" 15 марта ликвидировали топ-военного армии оккупантов. Впоследствии стало известно, что это был генерал-майор Олег Митяев.

Также накануне бойцы показали, как уничтожили спецназовцев ГРУ России. Почти одновременно погибла целая 22 бригада "элитных спецназовцев".

К теме "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск

Новость дополняется...

Автор: Олександр Марчак