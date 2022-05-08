"Азов" – раздражитель, сводящий с ума практически всю политическую элиту России, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным стремится как-то обострить ситуацию в Украине. Их главная цель, по его мнению, – завоевать или полностью уничтожить восточные регионы нашего государства.

В новом интервью Подоляк отметил, что для россиян Мариуполь или любой город на востоке Украины символический, а победа на этом направлении – их принципиальная позиция.

В тему Враг продолжает штурмовать "Азовсталь" из артиллерии и танков, – Генштаб

За 73 дня войны Россия не получила никакого результата

Несмотря на пафос, с которым российские власти объявляли так называемую "спецоперацию", пока никаких глобальных завоеваний агрессора не видно. Поэтому они нервно относятся к любым заявлениям, особенно относительно защитников Мариуполя и новостей по поводу боев на "Азовстали".

Учитывая, что полк "Азов" – это раздражитель, с ума сводящий практически всю политическую элиту России, Подоляк призвал более осторожно говорить об обороне "Азовстали".

Нам нужно быть осторожнее, потому что есть надежда, что определенные усилия помогут нам забрать наших гражданских, военных, раненых. Переговоры идут на разных уровнях сегодня и может какое-то решение будет,

– отметил он.

Как ситуация в Мариуполе влияет на переговорный процесс

Ранее Зеленский четко подчеркнул, что в случае уничтожения "Азовстали" и защитников Мариуполя Украина выйдет из переговорного процесса. То же касается организации псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Подоляк напомнил эти слова и подчеркнул, что с гуманистической точки зрения, если окончательно будет уничтожена "Азовсталь", мы не можем говорить о возобновлении переговоров.

Владимир Александрович четко сказал: есть конкретные условия для политического, дипломатического переговорного процесса. Это значит, что Россия должна соблюдать правила и обычаи ведения войны. То есть она не должна уничтожать гражданских, раненых, не должна уничтожать на поле боя пленных, если таковые есть, не должна демонстрировать свой зверский оскал,

– рассказывает Подоляк.

В то же время, советник главы Офиса президента рассказал, что сегодня переговоры стоят на паузе.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что переговоры с Россией – очень непростая работа. В первую очередь из-за того, что украинская делегация надеется на одно, а действия оппонентов, из-за их неосведомленности и пренебрежения нашей Конституцией, абсолютно отличаются от любых ожиданий.

Обратите внимание – "Азов" опроверг фейк о капитуляции с белым флагом: смотрите видео