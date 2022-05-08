У новому інтерв'ю Подоляк зазначив, що для росіян Маріуполь чи будь-яке місто на сході Україн – символічне, а перемога на цьому напрямку – їхня принципова позиція.

До теми Ворог продовжує штурмувати "Азовсталь" з артилерії і танків, – Генштаб

За 73 дні війни Росія не отримала жодного результату

Попри пафос із яким російська влада оголошувала так звану "спецоперацію", наразі жодних глобальних завоювань агресорки не видно. Тому вони нервово ставляться до будь-яких заяв, особливо щодо захисників Маріуполя та новин щодо боїв на "Азовсталі".

Враховуючи, що полк "Азов" – це подразник, який з розуму зводить практично всю політичну еліту Росії, Подоляк закликав обережніше говорити про оборону "Азовсталі".

Нам треба бути обережнішими, бо все ж є надія, що певні зусилля допоможуть нам забрати наших цивільних, військових, поранених. Переговори йдуть на різних рівнях сьогодні і може якесь рішення буде,

– зазначив він.

Як ситуація в Маріуполі впливає на переговорний процес

Раніше Зеленський чітко наголосив, що в разі знищення "Азовсталі" та захисників Маріуполя, Україна вийде з переговорного процесу. Те ж саме стосується організації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Подоляк нагадав ці слова та підкреслив, що з гуманістичного погляду, якщо остаточно буде знищено "Азовсталь", ми не можемо вести мову про відновлення переговорів.

"Володимир Олександрович чітко сказав: є конкретні умови для політичного, дипломатичного переговорного процесу. Це означає, що Росія має дотримуватися правил і звичаїв ведення війни Тобто вона не має нищити цивільних, поранених, не має нищити на полі бою полонених, якщо такі є, не має демонструвати свій звірячий оскал", – розповідає Подоляк.

Водночас радник голови Офісу президента розповів, що сьогодні переговори стоять на паузі.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що перемовини з Росією – дуже непроста робота. Насамперед через те, що українська делегація сподівається на одне, а дії опонентів, через їхню необізнаність та нехтування нашою Конституцією, абсолютно відрізняються від будь-яких очікувань.

Зверніть увагу – "Азов" спростував фейк про капітуляцію з білим прапором: дивіться відео