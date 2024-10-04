"Азов" отбили атаку и уничтожили бронетехнику и пехоту россиян возле Нью-Йорка
Источник:"Азов"
Во время наступательных действий возле поселка Нью-Йорк в Донецкой области россияне понесли серьезные потери бронетехники и личного состава. Атаку отражал "Азов" при поддержке смежных подразделений.
Бойцы 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины во взаимодействии с другими подразделениями уничтожили бронетехнику и пехоту оккупантов возле Нью-Йорка. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовала пресс-служба бригады.
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Агрессор несет огромные потери
Судя по видео, обнародованного "Азовом", враг несет тяжелые потери в личном составе и технике, однако не прекращает наступательных действий на позиции Сил обороны вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области.
Оккупанты продолжают непрерывно бросать свои силы на штурм позиций защитников на Торецком направлении,
– сообщают в бригаде.
"Азов" наносит тяжелые потери в личном составе и технике оккупантов: смотрите видео
Впрочем, все вражеские атаки были успешно отражены благодаря совместной работе пехоты, танков, артиллерии и операторов ударных беспилотников. Помогли и смежные подразделения.
Напомним, в сентябре "Азов" провели блестящую операцию, сумев выдать себя за разведку ВДВ и выйти за позиции россиян. Защитники взяли оккупантов в плен.