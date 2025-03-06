Уничтожили почти 50 россиян: под Торецком украинские бойцы зачистили от оккупантов частный сектор

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских захватчиков, нанося противнику потери среди личного состава. На этот раз нашим бойцам удалось зачистить частный сектор под Торецком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в телеграмм-канале "Хортицкий ветер". Там обнародовали кадры, на которых видно уничтожение врага.

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Как зачищали частный сектор под Торецком

В четверг, 6 марта, бойцы сообщили, что силы роты разведки специального назначения 12 бригады специального назначения НГУ "Азов" зачистили от оккупантов частный сектор под Торецком Бахмутского района Донецкой области.

В частности, в ходе операции было ликвидировано почти полсотни оккупантов, чуть меньше взвода взято в плен,

– говорится в сообщении.

Также, согласно обнародованной информации, за время работы украинских спецназовцев по врагу удалось эвакуировать несколько десятков гражданских людей вместе с их домашними любимцами.

Зачистка под Торецком: смотрите видео

К слову, недавно украинские военные нанесли удар по тренировочному полигону россиян на Херсонщине в ответ на атаку на полигон "Новомосковский". Известно, что в результате удара было ликвидировано 30 российских оккупантов.