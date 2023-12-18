Российский генерал обещал азовцам гарантии безопасности, но подло их нарушил: боец раскрыл детали

Более полутора года в плену находятся большинство азовцев, которые в мае 2022 года вышли из "Азовстали". Во время выхода защитников Мариуполя из "Азовстали" в мае 2022 года российский генерал в письме обещал украинским воинам гарантии безопасности и освобождения из плена через три – четыре месяца.

Письмо от российского генерала Главного разведывательного управления (ГРУ) получил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко. Об этом рассказал освобожденный из плена офицер "Азова" Константин Кожекин.

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Письмо от российского генерала

По словам Кожекина, письмо было подписано первым заместителем начальника ГРУ России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.



Генерал ГРУ Владимир Алексеев / скриншот CNN

В мае 2022 года этот генерал приехал на "Азовсталь". Однако письмо, в котором содержалось обещание освобождения украинских защитников из плена в течение трех – четырех месяцев, у "Редиса" забрали во время первого же допроса.

Сам он говорит, что не считал письмо реальной гарантией.

Письмо за подписью Владимира Алексеева было у нашего командира на момент выхода в плен. Это не было никакой гарантией, потому что любые договоренности российская сторона нарушает легко,

– отмечает защитник.

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