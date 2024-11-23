Пережили пытки и издевательства: как выглядят освобожденные из российского плена азовцы

В Нацгвардии показали фото с бойцами бригады "Азов", которых удалось освободить из российского плена. Все наши военные, которых удалось вернуть на родину, так или иначе переживали пытки и издевательства со стороны врага.

Это, в частности, можно увидеть в виде ран и ссадин, которые есть на их телах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальной гвардии Украины в фейсбуке.

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Как выглядят бойцы "Азова", что пережили плен

В Нацгвардии отметили, что все бойцы, которых удалось вернуть из плена, проходят медицинский осмотр.

Пытки, издевательства, плохое питание, отсутствие постоянного доступа к средствам гигиены – эти факторы пребывания в российских тюрьмах отражаются как на физическом, так и на психологическом состоянии освобожденных азовцев,

– подчеркнули нацгвардейцы.

Они также рассказали, что оккупанты продолжают использовать свои "классические" инструменты геноцида украинцев, так же как делали это почти 100 лет назад.

Как выглядят бойцы "Азова", которых удалось освободить из российского плена / Фото "Азов Сопровождение"

Нацгвардейцы отметили, что после освобождения каждый боец проходит обязательный скрининг здоровья и, при необходимости, дальнейшее лечение.

"Мы сопровождаем военнослужащих на всех этапах реабилитации, предоставляем необходимые консультации и помощь семьям азовцев, освобожденных из плена", – отметили в военном формировании.

К слову, командир бригады "Азов" Денис Прокопенко рассказывал, что в рамках последнего обмена пленными, который состоялся 19 октября, домой удалось вернуть 34 военнослужащих "Азова". Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории "Азовстали" и провели в российском плену 2,5 года.