Це, зокрема, можна побачити у вигляді ран та саден, які є на їхніх тілах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Національної гвардії України у фейсбуці.

До теми 2,5 року як "Азов" у полоні: як підтримка полонених об'єднує суспільство і надихає інших

Який вигляд мають бійці "Азову", що пережили полон

У Нацгвардії зазначили, що всі бійці, яких вдалося повернути з полону, проходять медичний огляд.

Тортури, знущання, погане харчування, відсутність постійного доступу до засобів гігієни – ці фактори перебування в російських тюрмах відображаються як на фізичному, так і на психологічному стані звільнених азовців,

– підкреслили нацгвардійці.

Вони також розповіли, що окупанти продовжують використовувати свої "класичні" інструменти геноциду українців, так само як робили це майже 100 років тому.

Який вигляд мають бійці "Азову", яких вдалося визволити з російського полону / Фото "Азов Супровід"

Нацгвардійці зауважили, що після звільнення кожен боєць проходить обов'язковий скринінг здоров'я і, за необхідності, подальше лікування.

"Ми супроводжуємо військовослужбовців на усіх етапах реабілітації, надаємо необхідні консультації та допомогу сім'ям азовців, звільнених з полону", – зазначили у військовому формуванні.

До слова, командир бригади "Азов" Денис Прокопенко розповідав, що в межах останнього обміну полоненими, який відбувся 19 жовтня, додому вдалося повернути 34 військовослужбовців "Азову". Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території "Азовсталі" та провели у російському полоні 2,5 роки.