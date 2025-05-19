Третья годовщина выхода из "Азовстали": сколько азовцев до сих пор в российском плену

В период 16 – 20 мая исполняется 3 года с тех пор, как вышел в плен гарнизон, который удерживал "Азовсталь" в захваченном россиянами городе в Донецкой области. В российских тюрьмах до сих пор находятся почти две трети азовцев, защищавших Мариуполь.

Об этом Суспильному рассказал офицер по работе с личным составом 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Константин Кожекин, передает 24 Канал. Азовцев из плена Кремль возвращает реже других бойцов.

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Сколько азовцев до сих пор в плену

В 2022 году в плен с "Азовстали" вышли около 1 400 наших бойцов, пока только 485 из них Россия вернула во время обменов.

По информации Кожекина, 129 азовцев страна-агрессора незаконно осудила, еще более 30 дел – на рассмотрении.

Почему сложно возвращают – причин много. Начиная с созданного в России имиджа "Азова" как террористов, который надо поддерживать судебными процессами, заканчивая очень высоким уровнем мотивации наших бойцов,

– отметил офицер.

Напомним, во время последнего обмена 6 мая домой вернулись 205 украинских военных, в частности защитники из гарнизона Мариуполя. Среди освобожденных – представители различных родов войск: Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.