Про це Суспільному розповів офіцер по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Костянтин Кожекін, передає 24 Канал. Азовців з полону Кремль повертає рідше за інших бійців.

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Скільки азовців досі в полоні

У 2022 році в полон з "Азовсталі" вийшли близько 1 400 наших бійців, наразі лише 485 з них Росія повернула під час обмінів.

За інформацією Кожекіна, 129 азовців країна-агресорка незаконно засудила, ще понад 30 справ – на розгляді.

Чому складно повертають – причин багато. Починаючи зі створеного в Росії іміджу "Азова" як терористів, який треба підтримувати судовими процесами, закінчуючи дуже високим рівнем мотивації наших бійців,

– зазначив офіцер.

Нагадаємо, під час останнього обміну 6 травня додому повернулися 205 українських військових, зокрема захисники з гарнізону Маріуполя. Серед звільнених – представники різних родів військ: Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.