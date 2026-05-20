Об этом азовец Дмитрий "Расти" Канупер рассказал 24 Каналу, отметив, каким был его первый допрос в плену. Напомним, что 15 мая состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, благодаря которому 205 украинских военных вернулись домой.

Как вел себя на первом допросе в плену?

"Расти" рассказал, что его первый допрос был специфическим. Обычно военнопленных россияне вызывали на допрос, называя их фамилию. Однако когда пришли за ним, то призвали по позывному "Расти".

Стоит знать. Дмитрий "Расти" Канупер является защитником Мариуполя, военнослужащим 12 бригады спецназначения "Азов" НГУ. Участвовал в боях за город и "Азовсталь". Попал в 2022 году в российский плен. В Украину он вернулся 18 октября 2024 года во время обмена военнопленными.

Когда он вышел, по словам азовца, опер сразу взял его за шею и повел в кабинет, расположенный за 8 – 10 метров от его камеры. Кабинет – это место, где сидит охранник, который следит за всеми камерами.

"Когда я зашел в кабинет, меня толкнули на пол, на котором я стоял потом все время на коленях. Допрос длился примерно 45 минут. Они меня били и параллельно говорили со мной. Что-то спрашивали, говорили, что дальше может быть хуже. После первого допроса сразу начали запугивать. Они смачивали руки и голову водой, после чего били током 220 вольт напрямую от розетки. Применяли и электрошокеры, били палкой и руками по пяткам, лицу, по всему телу", – вспомнил Канупер.

К слову. После плена "Расти" написал книгу "Окраец", которая рассказывает о его опыте выживания в российском плену. По его словам, ее идея возникла, когда он писал свои истории в Instagram. Потом появилась мысль поделиться ими со всем миром. Азовец работал над книгой полгода. Сейчас она находится на этапе предзаказа и будет готова через полтора месяца. Однако первый тираж был раскуплен за четыре дня.

Среди украинских военных, которых допрашивали, были те, кто сразу кричали, когда их били. Они считали, объяснил "Расти", что россияне этого и хотят. Также они кричали, надеясь, что их больше не будут бить. Однако большинство оккупантов поступали наоборот – когда слышали крик, били сильнее. И потом человек кричал уже от того, что не мог выдержать боль.

Зная, что меня и моих собратьев напрягало то, что на допросе кричали, я старался этого не делать. Я не хотел вызывать дискомфорт у моих собратьев, поэтому сначала я не кричал, держался. Но потом услышал, как один россиянин сказал: "Он разведчик, спецназовец – ему безразлично на пытки". И меня начали бить гораздо сильнее да еще и по таким местам, где чувствуешь "нормальную" боль,

– подчеркнул "Расти".

В этот момент, по воспоминаниям азовца, оккупанты громко включили российский шансон по радио в надежде, что его крики не будет слышно. Однако он начал кричать громче радио.

Тогда россияне стали бить по набитому. Я понял, что не могу выдержать,

– вспомнил он.

Позже, когда "Расти" находился в плену в Таганроге, враги допрашивали его 5 раз по 3 часа. Были еще допросы и по 2 часа.

Азовец вспомнил последние дни перед плену на "Азовстали"

Защитник Мариуполя, подполковник Михаил Янголенко вспомнил о последние дни на "Азовстали" перед пленением. По его словам, у защитников закончились противотанковые средства, не было артиллерии. В это время оккупанты окружили "Азовсталь" с пяти сторон.

Тогда Денис Прокопенко "Редис", тогдашний командир "Азова", сказал, что необходимо остановить оборону Мариуполя. Также в течение нескольких суток защитники должны эвакуироваться – из-за плена. Янголенко провел в плену четыре года и вернулся домой во время обмена пленными.

Что известно об обмене пленными?

Первый этап обмена военнопленными 1000 на 1000, который был согласован в рамках договоренностей о перемирии 9 – 11 мая, прошел 15 мая. В Украину вернулись 205 военных ВСУ, НГУ, ГПСУ.

Среди них 95% находились в российском плену с 2022 года. Значительная часть их защищала Мариуполь и "Азовсталь".

Также во время этого обмена в Украину вернулся защитник Мариуполя Дмитрий Паскалов. Он является мужем украинской поэтессы, писательницы и общественного деятеля Оксаны Стоминой.

Дмитрий попал в плен в мае 2022-го и вернулся домой через 1400 дней.