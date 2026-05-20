Про це азовець Дмитро "Расті" Канупєр розповів 24 Каналу, наголосивши, яким був його перший допит у полоні. Нагадаємо, що 15 травня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, завдяки якому 205 українських військових повернулися додому.

Як поводився на першому допиті у полоні?

"Расті" розповів, що його перший допит був специфічним. Зазвичай військовополонених росіяни викликали на допит, називаючи їх прізвище. Однак коли прийшли за ним, то закликали за позивним "Расті".

Варто знати. Дмитро "Расті" Канупєр є оборонцем Маріуполя, військовослужбовцем 12 бригади спецпризначення "Азов" НГУ. Брав участь у боях за місто та "Азовсталь". Потрапив у 2022 році у російський полон. В Україну він повернувся 18 жовтня 2024 року під час обміну військовополоненими.

Коли він вийшов, за словами азовця, опер одразу взяв його за шию і повів у кабінет, розташований за 8 – 10 метрів від його камери. Кабінет – це місце, де сидить охоронець, який слідкує за усіма камерами.

"Коли я зайшов у кабінет, мене штовхнули на підлогу, на якій я стояв потім весь час на колінах. Допит тривав приблизно 45 хвилин. Вони мене били і паралельно говорили зі мною. Щось запитували, казали, що далі може бути гірше. Після першого допиту одразу почали залякувати. Вони змочували руки і голову водою, після чого били током 220 вольт напряму від розетки. Застосовували і електрошокери, били палицею і руками по п'ятках, обличчю, по всьому тілу", – згадав Канупєр.

До слова. Після полону "Расті" написав книгу "Окраєць", яка розповідає про його досвід виживання у російському полоні. За його словами, її ідея виникла, коли він писав свої історії в Instagram. Потім з'явилася думка поділитися ними з усім світом. Азовець працював над книгою пів року. Наразі вона перебуває на етапі передзамовлення і буде готова за півтора місяця. Однак перший тираж було розкуплено за чотири дні.

Серед українських військових, яких допитували, були ті, хто одразу кричали, коли їх били. Вони вважали, пояснив "Расті", що росіяни цього і хочуть. Також вони кричали, сподіваючись, що їх більше не будуть бити. Однак більшість окупантів вчиняли навпаки – коли чули крик, били сильніше. І потім людина кричала вже від того, що не могла витримати біль.

Знаючи, що мене і моїх побратимів напрягало те, що на допиті кричали, я намагався цього не робити. Я не хотів викликати дискомфорт у моїх побратимів, тому спершу я не кричав, тримався. Але потім почув, як один росіянин сказав: "Він розвідник, спецназівець – йому байдуже на тортури". І мене почали бити набагато сильніше та ще й по таких місцях, де відчуваєш "нормальний" біль,

– наголосив "Расті".

У цей момент, за спогадами азовця, окупанти голосно увімкнули російський шансон по радіо в надії, що його крики не буде чутно. Однак він почав кричати голосніше за радіо.

Тоді росіяни стали бити по набитому. Я зрозумів, що не можу витримати,

– згадав він.

Пізніше, коли "Расті" перебував у полоні у Таганрозі, вороги допитували його 5 разів по 3 години. Були ще допити і по 2 години.

Азовець згадав останні дні перед полоном на "Азовсталі"

Оборонець Маріуполя, підполковник Михайло Янголенко згадав про останні дні на "Азовсталі" перед полоном. За його словами, у оборонців закінчилися протитанкові засоби, не було артилерії. В цей час окупанти оточили "Азовсталь" з п'яти боків.

Тоді Денис Прокопенко "Редіс", тодішній командир "Азову", сказав, що необхідно зупинити оборону Маріуполя. Також впродовж кількох діб оборонці мають евакуюватися – через полон. Янголенко провів у полоні чотири роки і повернувся додому під час обміну полоненими.

Що відомо про обмін полоненими?

Перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000, який був узгоджений у межах домовленостей щодо перемир'я 9 – 11 травня, пройшов 15 травня. В Україну повернулися 205 військових ЗСУ, НГУ, ДПСУ.

Серед них 95% перебували у російському полоні з 2022 року. Значна частина їх захищала Маріуполь та "Азовсталь".

Також під час цього обміну в Україну повернувся оборонець Маріуполя Дмитро Паскалов. Він є чоловіком української поетеси, письменниці та громадської діячки Оксани Стоміної.

Дмитро потрапив у полон у травні 2022-го і повернувся додому через 1400 днів.