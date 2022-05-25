"Азовсталь" продолжает мстить: еще 2 оккупантов-саперов взорвались на заводе

Завод "Азовсталь" продолжает сражаться с российскими оккупантами. Еще два захватчика 24 мая взорвались на территории меткомбината.

Оккупанты находятся в тяжелом состоянии

Известно, что взорвавшиеся на заводе саперы. Они приехали в Мариуполь из фейковой "республики" кафиров на Донбассе.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что кафиры – в тяжелом состоянии. В настоящее время их лечат украинские медики в захваченном Мариуполе. Вероятно, вражеские бойцы не выживут.

Азовсталь продолжает драться даже сейчас. Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный,

– подчеркнул Андрющенко.

Похожий случай накануне

24 мая советник мэра Мариуполя рассказал, что во время разминирования "Азовстали" 4 сапера-оккупанта взорвались на мини. Один из них находился в тяжелом состоянии, двое – получили травмы средней степени, а еще один пострадавший обошелся легкими повреждениями.

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Что известно об эвакуации из "Азовстали"

16 мая с блокадного завода эвакуировали 53 тяжелораненых украинских военных . Их отвезли в больницу в оккупированном Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор доставили в Оленевку. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что дальше наших воинов обменяют на российских пленных и они вернутся в Украину.

18 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" рассказал, что эвакуация военных продолжается . Боец отметил, что командование находится на территории "Азовстали".

Международный комитет Красного Креста не сообщает, сколько вывезли военных и их имена. Все это делают из соображений сохранности. В то же время, родные защитников могут обратиться с соответствующим запросом и получить информацию.

По данным британской разведки, из территории металлургического комбината вышли около 1700 военных . Сколько еще бойцов осталось – неизвестно. Разведчики считают, что после захвата Мариуполя российская армия перебросит силы на востоке Украины.

Сотрудники Красного Креста заявили, что проверили условия, в которых находятся наши бойцы на оккупированных территориях. Больше подробностей не поведали.

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