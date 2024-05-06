От партизан до профессиональной армии: боец "Азова" рассказал, как формировалось легендарное подразделение

Бригада специального назначения "Азов" 5 мая отметила 10 лет с момента создания. На счету легендарной бригады десятки противостояний с врагом, в частности уникальная в истории битва за Мариуполь и "Азовсталь".

В эксклюзивном интервью 24 Каналу боец "Азова" Андрей "Спайдер" Игнатюк вспомнил, как возникло подразделение и рассказал о его идеологии. К слову "Спайдера" называют одним из тех, кто создал традиции "Азова".

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Формирование "Азова"

"Азов" был создан весной 2014 года в Бердянске, после начала российского вторжения. "Азов", как и другие батальоны патрульной службы милиции особого назначения был сформирован на основании решения МВД. Его основу составили несколько десятков добровольцев.

После создания батальон тренировался в Запорожье вблизи Бердянска и патрулировал территорию вокруг Мариуполя. В частности, 5 – 7 мая 2014 бойцы совершили рейд в Мариуполь, где успешно отбили попытку сепаратистов захватить отдел милиции города.

Осенью 2014 года батальон был переформирован в полк, и вошел в состав НГУ как Отдельный отряд специального назначения. В феврале 2023 года подразделение реорганизовано в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

Не путать "Азов" с 3-й отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ, которая была сформирована на основе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов". Костяком подразделения стали ветераны ОЗСП "Азов" Национальной гвардии Украины и представители Азовского движения.

Боец Андрей "Спайдер" Игнатюк рассказал, что для него означает 10 годовщина со дня создания "Азова". Стоит отметить, что 6 мая год как Игнатюк был освобожден из российского плена.

Продолжение. Существование. Подтверждение того, что "Азов" боеспособное подразделение, который существовал, существует, будет существовать и думаю побеждать,

– сказал Игнатюк.

Возник бы "Азов", если бы не было войны

За 10 лет подразделение выросло от группы партизан до профессиональной армии. Как отметил "Спайдер", это огромное достижение огромного количества людей, но главная ответственность лежит на первых людях, которые были в "Азове".

Я думаю, что "Азова" не было бы, если бы не было бы войны,

– отметил боец подразделения.

"Азов" – это пример правильного патриотизма людей, когда они не побоялись в самый тяжелый момент для страны уйти. 2022 год стал продолжением этой истории. Люди, которые были в "Азове", снова пошли на войну.

"Мы уже и не должны прекращать существование, ведь должны быть примером для подражания, но точно не забвением", – заметил Игнатюк.

Идеология Азова

"Я бы не сказал, что я главный идеолог Азова. Я считаю, что я правильно работаю с личным составом, делаю так, чтобы они понимали, почему враг настолько нуждается в уничтожении. Это даже не идеология, а мировосприятие", – добавил "Спайдер".

Украинцы всегда были отдельными историями с русскими. Бойцам это надо объяснять. Многие приходят, попадают в сферу из гражданской жизни, которая так же насыщена российской пропагандой.

Наверное мы больше разрушаем мифы, которые работают против нас, чем кого-то идеологически "прошиваем", как считала Россия,

– подчеркнул боец подразделения.

По его словам, нельзя говорить, что Украина – это анти-Россия. Украина на самом деле миролюбивое государство, но нас нельзя трогать, потому что уже когда раскачиваемся, то будет по-другому. Так было столетиями до того.

Многие поколения россиян пытались уничтожить нашу идентичность и сейчас у нас есть шанс восстановить историческую справедливость и быть теми, кем мы есть – украинцами, которые хотят жить.

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