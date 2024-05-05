Мы были готовы, – "Спайдер" из "Азова" о вторжении России 24 февраля

В воскресенье 5 мая бригада НГУ "Азов" отмечает 10 лет. По этому случаю 24 Канал поговорил с командирами, которые рассказали о боевом пути легендарных воинов.

В начале полномасштабного вторжения азовцы были на позициях в Мариуполе. Собственно, с этим городом связана история бригады, там их воспринимали как своих.

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Как "Азов" встретил большую войну

Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому мы готовились постоянно. И 24 февраля каждое подразделение просто утром проснулось от тревоги. Все встали и спокойно, взвешенно начали делать свою работу. Я думаю, это достаточный ответ, чтобы понять, что мы были готовы. Мы готовились для того, чтобы оборонять свою страну. Поэтому, когда поступил приказ, что на нашу страну напали более активно, чем было до того, мы вступили в бой,

– замечает капитан Андрей Игнатюк ("Спайдер"), ныне начальник Хорунжей службы "Азова".

Россияне согнали на Мариуполь кучу своих солдат и смогли быстро оккупировать город – за четыре дня. 1 марта все военные и гражданские оказались в полном окружении. Во время блокады Мариуполя "Азов" стал легендой, сдерживая там значительно превосходящие силы оккупантов. И потерял много людей, ведь враг уничтожал этот гордый город на Азовском море.

Деблокировать Мариуполь военным способом уже стало невозможно. Украина обращалась к миру, чтобы ко всему гарнизону Мариуполя применили процедуру экстракции, то есть вывели бойцов на территорию третьего государства до завершения войны. К сожалению, ни одна третья сторона не смогла повлиять на это.

В бункерах "Азовстали" были сотни тяжелораненых военных. Остро не хватало еды, воды, а главное – лекарств. Люди медленно умирали. Побратимы из Сил обороны совершили в заблокированный город авиапрорывы, ГУР провело спецоперацию – невероятные вещи на грани возможностей. Но уберечь жизнь бойцов без квалифицированной медицинской помощи было невозможно. Между тем ежедневно россияне жестоко обстреливали завод.

Они до сих пор в плену

На 86-й день борьбы за Мариуполь высшее руководство Украины приказало Денису Прокопенко ("Редису") прекратить оборонительные действия и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих. Это тяжелое решение приняли под влиянием ответственности за жизнь раненых бойцов. Но азовцы говорят: если бы был приказ стоять до последнего бойца – выполнили бы и эту команду.

Более двух тысяч украинских воинов оказались во вражеском плену. Россия устроила теракт в Еленовке, чтобы не обменивать бойцов. С тех пор азовцы не видели своих родных. За все время оккупанты вернули только несколько десятков бойцов, а около 700 до сих пор в плену. Их держат в особо жестоких условиях и постоянно издеваются над ними. А еще над пленными азовцами проводят псевдосуды, присуждая им десятки лет в российских тюрьмах.

Родные и все неравнодушные постоянно проводят акции с требованием освободить азовцев. Есть надежда, что что-то сдвинется с мертвой точки во время Саммита мира в июне и после него: там Украина будет говорить третьим странам об обмене всех на всех. Если третья сторона согласится стать посредником, вопрос начнут решать с Россией. А пока же важно бороться за "Азов" так, как они боролись за нас!