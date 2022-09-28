Харьковский сурок-прорицатель Тимка жив и здоров: милые кадры

Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации Харьковщину. Накануне стало известно, что сурок-прорицатель Тимка, за которого переживали украинцы, жив и здоров.

Как выяснилось, пушистик вместе с другими животными находился в оккупации россиян в селе Нестеровка в Великобурлуцкой общине. Отметим, что этот населенный пункт наши военные освободили от захватчиков во время успешного контрнаступления в сентябре.

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В оккупации с сурками были двое смотрителей

Интересно, что под оккупацией жил не только Тимка, но еще около 30 сурков. К счастью, все животные сейчас чувствуют себя хорошо. Как заметил заведующий лабораторией "Восточные степи" биологического факультета Каразинского университета Владимир Грубник, за ними ухаживали. Как выяснилось, под оккупацией вместе с четвероногими были их смотрители, Владимир и Галина. Они, собственно, сотрудники этой лаборатории.

Сурков Грубник посетил на прошлой неделе. Животным он привез гуманитарную помощь, которую предоставили в Красном Кресте.

У сурков есть все, что им нужно. Наши люди живы, здоровы, что ухаживали за сурками – Владимир и Галина, это сотрудники нашей лаборатории,

– подчеркнул Грубник.

По словам заведующего кафедрой, именно благодаря смотрителям удалось сохранить жизнь сурков. Галина и Владимир пристально следили за животными. Поэтому и сам пушистый прорицатель, и его родственники получали все, что им было необходимо.

Голод сурков не постиг. Еще осенью прошлого года их обеспечили кормом. Тогда животным приобрели целую тонну продовольствия. Сами пушистые во время оккупации жили в клетках.

Сурок Тимка и его пушистые родственники остались живы и здоровы / Фото Суспільне

Тимка чувствует себя хорошо

У Тимка все в порядке, он уже готовится отдыхать,

– добавил Грубник.

Заметим, что Тимка никаких предсказаний не делал. Но, надеется Владимир, в феврале пушистый будет иметь такую возможность. Сделает он это на биостанции, как и каждый год до полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

Напомним, что в начале сентября из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна. Заботливые горожане решили одеть ее, чтобы та не замерзла.

Женщина осторожно подошла к животному. Поскольку была холодная и дождливая погода, она решила одеть ее в курточку. Вскоре обезьяну удалось уговорить вернуться в зоопарк.

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