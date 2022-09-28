Як з'ясувалося, пухнастик разом з іншими тваринками перебув окупацію росіян у селі Нестерівка, що у Великобурлуцькій громаді. Зауважимо, що цей населений пункт наші військові звільнили від загарбників під час успішного контрнаступу у вересні.

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В окупації з бабаками були двоє наглядачів

Цікаво, що під окупацією жив не лише Тимко, а й ще близько 30 бабаків. На щастя, усі тваринки зараз почуваються добре. Як зауважив завідувач лабораторії "Східні степи" біологічного факультету Каразінського університету Володимир Грубник, за ними доглядали. Як з'ясувалося, під окупацією разом із чотирилапими були їх їхні наглядачі, Володимир і Галина. Вони, власне, співробітники цієї лабораторії.

Бабаків Грубник відвідав минулого тижня. До тваринок він привіз гуманітарну допомогу, яку надали у Червоному Хресті.

У бабаків є все, що їм потрібно. Наші люди живі, здорові, що доглядали бабаків – Володимир та Галина, це співробітники нашої лабораторії,

– наголосив Грубник.

За словами завідувача кафедри, саме завдяки наглядачам вдалося зберегти життя бабаків. Пані Галина та пан Володимир пильно слідкували за тваринками. Тож і сам пухнастий віщун, і його родичі отримували все, що їм було необхідно.

Голод бабаків не спіткав. Ще торік восени їх забезпечили кормом. Тоді тваринкам придбали цілу тонну продовольства. Самі пухнасті під час окупації жили в клітках.

Бабак Тимко і його пухнасті родичі залишилися живими та здоровими / Фото Суспільне

Тимко почувається добре

У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати,

– додав Грубник.

Зауважимо, що Тимко жодних передбачень не робив. Але, сподівається пан Володимир, у лютому пухнастий матиме таку можливість. Зробить він це на біостанції, як і щороку до повномасштабного вторгнення російського війська на територію України.

Нагадаємо, що на початку вересня з Харківського зоопарку втекла мавпа. Турботливі містяни вирішили одягнути її, щоб та не змерзла.

Жінка обережно підійшла до тваринки. Оскільки була холодна та дощова погода, то вона вирішила одягнути її в курточку. Невдовзі мавпочку вдалося вмовити повернутися до зоопарку.

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