Вина лежит на Лукашенко и его убийцах, – Бабченко о гибели Шишова

В Киеве нашли тело белорусского активиста Виталия Шишова, который накануне заявлял о преследовании и давлении со стороны режима Александра Лукашенко. Виновен в этой смерти только самопровозглашенный президент Беларуси.

Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в эфире 24 канала. Он заверил, что не стоит перекладывать ответственность на кого-то другого.

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"Полностью вина лежит на Лукашенко и его убийцах. На другого перекладывать не будем. Агрессор – Россия, а убийца – Лукашенко. Это 2 аксиомы, которые не подлежат сомнению", – заверил журналист.

Бабченко: спецслужбы не сработали

В то же время он возмущен тем, что Служба безопасности Украины не приняла никаких мер, имея информацию о покушении.

Друг Шишова Юрий Щучко заявил, что СБУ предупреждала их о вероятном покушении и попросила быть осторожными.

"Спецслужбы не то, что недоработали – они просто не работали. Если есть информация, что на территории вашей страны заказали убийство, а вы – спецслужбы, то конечно надо что-то сделать, кроме того, что призвать быть осторожными", – заявил журналист.

К слову, на жизнь Бабченко также пытались покуситься. Однако тогда ему сразу же предоставили охрану, хотя он этого и не просил.

Информация о том, что Бабченко якобы расстреляли, появилась 29 мая 2018 года. Уже на следующий день в СБУ заявили, что журналист жив. Убийство инсценировали, чтобы найти заказчика. Организатором оказался Борис Герман

"В СБУ сказали:"Будьте осторожны". И все. Что значит быть осторожными? Под ноги смотреть? Как человек может предотвратить покушение, если за ним специально выехали эскадроны смерти диктатуры", – заметил Бабченко.

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