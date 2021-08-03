Вина лежит на Лукашенко и его убийцах, – Бабченко о гибели Шишова
Источник:24 канал
В Киеве нашли тело белорусского активиста Виталия Шишова, который накануне заявлял о преследовании и давлении со стороны режима Александра Лукашенко. Виновен в этой смерти только самопровозглашенный президент Беларуси.
Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в эфире 24 канала. Он заверил, что не стоит перекладывать ответственность на кого-то другого.
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"Полностью вина лежит на Лукашенко и его убийцах. На другого перекладывать не будем. Агрессор – Россия, а убийца – Лукашенко. Это 2 аксиомы, которые не подлежат сомнению", – заверил журналист.
Бабченко: спецслужбы не сработали
В то же время он возмущен тем, что Служба безопасности Украины не приняла никаких мер, имея информацию о покушении.Важно! Друг Шишова Юрий Щучко заявил, что СБУ предупреждала их о вероятном покушении и попросила быть осторожными.
"Спецслужбы не то, что недоработали – они просто не работали. Если есть информация, что на территории вашей страны заказали убийство, а вы – спецслужбы, то конечно надо что-то сделать, кроме того, что призвать быть осторожными", – заявил журналист.
К слову, на жизнь Бабченко также пытались покуситься. Однако тогда ему сразу же предоставили охрану, хотя он этого и не просил.Справка. Информация о том, что Бабченко якобы расстреляли, появилась 29 мая 2018 года. Уже на следующий день в СБУ заявили, что журналист жив. Убийство инсценировали, чтобы найти заказчика. Организатором оказался Борис Герман.
"В СБУ сказали:"Будьте осторожны". И все. Что значит быть осторожными? Под ноги смотреть? Как человек может предотвратить покушение, если за ним специально выехали эскадроны смерти диктатуры", – заметил Бабченко.
Бабченко о смерти Шишова: смотрите видео
Гибель Шишова: главное
- Белорусский активист Виталий Шишов исчез 2 августа после того, как вышел на пробежку.
- Его искали сутки – тело нашли повешенным в парке вблизи его дома.
- Стоит заметить, что удавка была на высоте 3 метра 8 сантиметров. В то же время рядом были лишь 2 невысоких пенька, высотой 50 и 60 сантиметров.
- Сам активист неоднократно заявлял о том, что за ним следят и угрожают.
- Друзья и девушка Шишова уверены, что его убили. В версию самоубийства они не верят.