Об этом 24 Каналу рассказал журналист Аркадий Бабченко. Он объяснил свою мотивацию машинальным желанием нанести вред российскому триколору.
Смотрите также Забросал посольство России яйцами: в Эстонии задержан журналист Аркадий Бабченко
Подробности инцидента
В понедельник стало известно, что эстонская полиция задержала журналиста, вынужденно уехавшего из России в 2017 году.
Это произошло после того, как Украина смогла вернуть похищенного парня из Херсона. Бабченко участвовал в перевозке его из пограничной Нарвы в Таллин. Этот парень пробыл год в России, но добрые люди нашли его и его маму. Благодаря этому появилась возможность освободить его.
"Когда мы проходили мимо российского посольства, я увидел российский флаг – и желание его повредить возникло машинально. Я купил в ближайшем заведении яйца. Здесь не о чем говорить, это был спонтанный порыв души", – прокомментировал инцидент бывший журналист.
По его словам, о Венской конвенции, посвященной неприкосновенности посольств иностранных государств, он узнал только после задержания полицией. В то же время активист сожалеет, что ему пришлось "нападать" на российское посольство в Таллине, а не на МИД в Москве.
Аркадий Бабченко о своем задержании: смотрите видео
Как принимают Россию в других странах
- Несмотря на то, что действующее грузинское правительство придерживается пророссийского курса, сознательные грузины не забывают напоминать россиянам о преступлениях путинского режима.
- Также Россия теряет свое влияние на Ближнем Востоке из-за выхода из зерновой сделки и поддержки агрессивного режима в Иране. Саудовская Аравия стремится воспользоваться упадком страны-агрессорки, для того чтобы стать полноценным лидером региона.
- Едва ли не единственная страна в мире, где России по-настоящему рады, это Северная Корея. Недавно туда ездил министр обороны Сергей Шойгу для того, чтобы выпросить у авторитарного режима артиллерийские снаряды. Обозреватели иронически отмечают, что количество орденов на груди российского и северокорейского чиновников было примерно одинаковым.