Бабченко прокомментировал 24 Каналу, почему он написал этот скандальный пост. Журналист назвал свое заявление "излишне эмоциональным".

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"Излишне эмоциональный пост"

Аркадий Бабченко рассказал, что увидел в базе рядом со своей фамилией надпись "в связи с уголовным производством, возбужденным Главным следственным управлением". Журналист написал пост, в котором заявил, что "на него висит ориентировка у пограничников", а после пересечения границы его якобы должны "задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий". Однако в СБУ сообщили, что дело на журналиста не заводили.

В 2018 году СБУ инсценировала "убийство" Бабченко, чтобы предупредить настоящее. Сейчас журналист считается свидетелем по этому делу, а не потерпевшим, утверждает он.

Пожалуй, уже 5 лет висит объяснительная записка, что если я захочу бежать, например, в Россию, то, вероятно, чтобы меня задержали на границе. Но мы пытались "пробить", можно ли мне въехать через одно силовое ведомство, оно направило запрос в пограничную службу. Мы отправили мои данные, вид на жительство. Открылась моя страница, нам сказали, что "у нас на него ориентировка",

– сказал Бабченко.

Журналист объяснил, что когда он был на границе после четырех дней в пути, то не имел возможности и желания подавать официальные запросы, пробовать, может ли он пересекать украинскую границу.

"Результатом этого стал этот излишне эмоциональный пост, я это признаю. Свою часть ошибки я тоже признаю. Но я не понимаю, почему с моей фамилией стоит какой-то индекс. Я не могу въехать в Украину как любой россиянин. Но для чего меня дополнительно разыскивать, вести в СБУ, устраивать дополнительные допросы?" – добавил он.

Что известно о Бабченко