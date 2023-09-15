Бабченко прокоментував 24 Каналу, чому він написав цей скандальний пост. Журналіст назвав свою заяву "занадто емоційною".

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"Занадто емоційний пост"

Аркадій Бабченко розповів, що побачив у базі поруч зі своїм прізвищем надпис "у зв'язку із кримінальним провадженням, порушеним Головним слідчим управлінням". Журналіст написав пост, у якому заявив, що "на нього висить орієнтування у прикордонників", а після перетину кордону його нібито мають "затримати і направити в Лук'янівське СІЗО для проведення досудових слідчих дій". Однак у СБУ повідомили, що справу на журналіста не заводили.

У 2018 році СБУ інсценувала "вбивство" Бабченка, щоб попередити справжнє. Зараз журналіст вважається свідком за цією справою, а не потерпілим, стверджує він.

Мабуть, вже 5 років висить пояснювальна записка, що якщо я захочу втекти, наприклад, до Росії, то, мабуть, щоб мене затримали на кордоні. Але ми намагались "пробити", чи можна мені в’їхати, через одне силове відомство, воно направило запит у прикордонну службу. Ми відправили мої дані, посвідку на проживання. Відкрилась моя сторінка, нам сказали, що "у нас на нього орієнтування",

– сказав Бабченко.

Журналіст пояснив, що коли він був на кордоні після чотирьох днів у дорозі, то не мав можливості та бажання подавати офіційні запити, пробувати, чи може він перетинати український кордон.

"Результатом цього став цей занадто емоційний пост, я це визнаю. Свою частину помилки я теж визнаю. Але я не розумію, чому з моїм прізвищем стоїть якийсь індекс. Я не можу в'їхати в Україну як будь-який росіянин. Але для чого мене додатково розшукувати, вести в СБУ, влаштовувати додаткові допити?" – додав він.

Що відомо про Аркадія Бабченка