"Бабье лето" – уже в Украине, – синоптик спрогнозировала роскошную погоду в течение недели
Источник:Наталка Диденко
В Украину пришло первое "бабье лето", которое обычно длится с конца августа до, ориентировочно, 11 сентября. В ближайшие дни не прогнозируют осадков, а температура днем будет достигать +26 градусов.
Наталья Диденко отметила, что в течение недели во всех регионах погода будет роскошной. Синоптик посоветовала найти возможность для простых прогулок на свежем воздухе или отправиться в короткий отпуск.
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Бабье лето – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летучая паутинка (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощу), тихий ветер или штиль – все это уже пришло,
– сообщила она.
Метеоролог также добавила, что "погода любит всех и, двигаясь на встречу, "бабье лето", потом еще обязательного повторит свой перформанс".
Погода в Украине в ближайшие дни
В Укргидрометцентре не прогнозируют осадков 8 – 9 сентября.
- 8 сентября +17...+22 градуса;
- 9 сентября +19...+24 градуса, в Закарпатье до +26 градусов.
Синоптики сообщают солнечную погоду и 10 – 11 сентября.
- Столбики термометров покажут +20...+26 градусов.
Обратите внимание! Ночью температура воздуха будет приближаться к нулю, однако днем будет существенно прогреваться.
- 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса (и уровень опасности желтый).