"Бабье лето" – уже в Украине, – синоптик спрогнозировала роскошную погоду в течение недели

7 сентября 2021 , 13:15
Читати новину українською

Источник:

Наталка Диденко

В Украину пришло первое "бабье лето", которое обычно длится с конца августа до, ориентировочно, 11 сентября. В ближайшие дни не прогнозируют осадков, а температура днем будет достигать +26 градусов.

Наталья Диденко отметила, что в течение недели во всех регионах погода будет роскошной. Синоптик посоветовала найти возможность для простых прогулок на свежем воздухе или отправиться в короткий отпуск.

Читайте также Зима близко: в Карпатах температура опустилась до 0 градусов

Бабье лето – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летучая паутинка (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайшую рощу), тихий ветер или штиль – все это уже пришло,
– сообщила она.

Метеоролог также добавила, что "погода любит всех и, двигаясь на встречу, "бабье лето", потом еще обязательного повторит свой перформанс".

Погода в Украине в ближайшие дни

В Укргидрометцентре не прогнозируют осадков 8 – 9 сентября.

  • 8 сентября +17...+22 градуса;
  • 9 сентября +19...+24 градуса, в Закарпатье до +26 градусов.

Синоптики сообщают солнечную погоду и 10 – 11 сентября.

  • Столбики термометров покажут +20...+26 градусов.

Обратите внимание! Ночью температура воздуха будет приближаться к нулю, однако днем ​​будет существенно прогреваться.

  • 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса (и уровень опасности желтый).
Автор: Олег Васьків