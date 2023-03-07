"Смотрите на свою глупую ракету": в сети восхищаются бесстрашной бабушкой из Украины
Украинцы – бесстрашный и мужественный народ. Сейчас в сети стремительно набирает популярность видео с бабушкой из Херсонской области, стоящей рядом с вражеской ракетой.
Женщина спокойно позировала с ракетой РСЗО. На это бурно отреагировали пользователи сети, информирует 24 Канал.
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Бесстрашная бабушка из Херсонщины
На обнародованном видео пожилая женщина обратилась к российским оккупантам.
Вы, козлы, думали, что победите нас? А фигу! Смотрите на свою глупую ракету,
– сказала бабушка захватчикам.
Отважная бабушка с ракетой в Херсонской области: смотрите видео
На бесстрашие и храбрость бабушки отреагировали в соцсети. Люди восхищаются смелостью женщины и боевым духом.
- "Какая милая женщина!"
- "Давай, бабушка! Давай!"
- "Мне нравится эта женщина. Пусть она будет в безопасности"
- "Вот это дух!"
- "Украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек"
- "Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Люблю этих украинцев!"
- "Мне нравится эта женщина! Имеет сердце воина. Пусть хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины"
В Житомире охотники спасли более 1000 ракет
На 2 день полномасштабной войны в Житомире украинские охотники смогли вывезти из-под носа у россиян боекомплект из более чем тысячи ракет. В спасенном боекомплекте находились современные ракеты и комплектования, находившиеся под угрозой уничтожения или хищения.
Так, 7 мужчин буквально забрали боеприпасы под носом у оккупантов, выгрузив в безопасное место более тысячи снарядов.
Среди спасенных от рук оккупантов боеприпасов были ракеты и комплектующие для современных установок, которые сейчас эффективно уничтожают ряды захватчиков – "Стугна-П", "Корсар", "Нептун" и "Ольха".