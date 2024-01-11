На Житомирщине бабушка и мать оставили детей на произвол судьбы: что решили социальные службы

В Житомире социальные службы изъяли четырех детей из семьи, где мать оставила их без присмотра. Ситуация вызвала резонанс общественности.

Четырехлетнюю Александру и ее троих братьев изъяли из семьи после того, как мать покинула их полгода назад. Дети находились с незнакомой женщиной в селе Селянщина, Черняховской общины, которая не имела возможности их содержать.

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Соцслужбы вмешались: дети в больнице

Информацию о сложной ситуации с детьми обнародовал местный житель Александр. Он обратил внимание на то, что дети нуждаются в помощи, ведь находятся без родительской опеки и финансовой поддержки.

Им нужна семья или детский дом, потому что они находятся с незнакомым для них человеком, у которого нет финансов, чтобы их обеспечивать,

– отметил Александр.

После обращения Александра, 10 января, детей изъяли и доставили в Житомирскую областную детскую больницу. Там их осмотрели врачи, подтвердившие, что к моменту осмотра угрозы их здоровью не было.

"Дети как дети, в надлежащем состоянии, чистоплотны... В настоящее время угрозы жизни и здоровью нет", – сообщила Нинель Передрий, врач областной детской больницы.

Ситуация с изъятием детей вызвала многочисленные вопросы общественности и СМИ. Журналисты пытались получить комментарии от ответственных лиц.

По словам Анны Лужко, начальника службы по делам детей, дети сейчас устроены, а ситуацией занимается полиция и прокуратура. В то же время в полиции заявили, что вопрос устройства детей не входит в их компетенцию.

В полицию обращение о розыске матери или информации об угрозе жизни и здоровью детей не поступало. Устройством детей занимается служба по делам детей,

– сказала спикер Иванна Силецка.

Контекст: что следует знать