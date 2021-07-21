Как выяснилось, громкие гулянки мешают не только госпоже Татьяне, но и другим жителям дома – у кого окна выходят во двор. Пенсионерка не скрывает, что это она испортила лавочку и не собирается компенсировать деньги за ее восстановление.

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Кричат ​​и ругаются на скамейке

По словам Татьяны, молодежь, которая собиралась возле скамейки, ночью кричит и ругается матом. Она много раз просила их вести себя нормально.

Журналисты также нашли человека, к которому приходят друзья гулять и пить алкоголь на эти лавочки. Его зовут Илья. Он признался, что часто пьет и с товарищами пытается вести себя тише, но не всегда получается.

Здесь один пришел, пятый, десятый... Такой шум, мать... Чего здесь только нет,

– сказал Илья.

ЖЭК написал заявление в полицию

Сотрудники ЖЭКа приехали, чтобы срезать то, что осталось от скамейки и заявили, что на Татьяну уже написали заявление в полицию.

Илья же заявил, что спиленная лавка не помешает вечеринкам под домом, потому что у него "есть своя, переносная".



Бабушка пилит лавку / Фото Александра Мищенко



Так выглядит лавочка после "работы" бабушки / Фото Александра Мищенко

Кстати, другую лавочку, которая расположена рядом, Татьяна не трогала.

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