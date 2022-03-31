Бабушка со слезами встречает украинских военных, которые пришли освобождать ее село от россиян
31 марта 2022 , 00:13Читати новину українською
Источник:фейсбук Вячеслава Савченко
Украинские военные продолжают освобождать города и села от российских захватчиков. Однако очевидно, что наших военных очень ждут жители этих населенных пунктов.
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Трогательная реакция бабушки в освобожденном селе
Пока неизвестно, где именно это произошло. Однако реакция людей на украинских военных очевидная и максимально трогательная.
Надеюсь, меня за видео из зачистки не "вжарят". Я просто не мог его не показать. Как они ждали нас!... Родненькие,
– написал Вячеслав Савченко.
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