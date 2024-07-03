Ни туалетов для общины, ни денег на армию? Несколько историй о Багачево, его жителях и власти

В истории Украины период после начала полномасштабного вторжения уже навсегда будет запечатлен как время, когда казалось, что все изменилось. Что мы будем жить без коррупции, ссор, интриг и делать только то, что приближает победу и улучшает жизнь людей.

Но более трех лет спустя стало очевидно: многие старые проблемы никуда не исчезли. Заставить чиновников работать честно и ответственно – сверхсложная задача. Это та самая скала, которую нужно крушить не один год.

В этом материале мы, журналисты 24 Канала, решили показать на очень локальном, но чрезвычайно симптоматическом примере, с чем сталкиваются украинцы, когда обращаются к своей местной власти.

Это несколько историй жителей небольшого черкасского городка Багачево, которые недовольны тем, что чиновники тратят на себя больше, чем на поддержку армии. Кто-то вынужден бороться с безосновательными обвинениями, другие – бороться за достойный вид кладбища, на котором похоронены погибшие военные, или годами ждать установления общественного туалета.

Как живет Багачево после 24 февраля

Многим название Багачево ничего не говорит – и не удивительно: еще недавно это было Ватутино. Индустриальная жемчужина региона, бывшее шахтерское поселение, один из самых молодых городов Украины, основанный в 1947 году, чтобы решить проблему обеспечения местности бытовым топливом. На заре независимости в городе проживало около 20 тысяч человек, но за три десятилетия эта цифра сократилась до 15 тысяч.

После начала вторжения, спасаясь от войны, в Багачево приехало немало украинцев. Городской совет отчитывался, что население города составляет более 20 тысяч человек. То есть речь идет примерно о 5 тысячах внутренне перемещенных лиц, которые нуждались в крыше над головой и элементарных условиях для жизни.

Нам стало интересно исследовать, сколько в целом средств город потратил на переселенцев за более чем три года полномасштабной войны, а также сравнить эти данные с расходами других городских территориальных общин Черкасской области. Мы направили соответствующие запросы, но Багачевский городской совет не предоставил статистику, объяснив, что отдельный учет расходов на ВПЛ не ведется.

В то же время оценкой потребностей ВПЛ, по словам горсовета, занимается Центр социальных служб. За три с половиной года такую оценку прошли 1 740 человек или семей; 2 семьи получили бесплатное временное жилье, еще 27 находятся на учете.

В целом ситуация среди городских общин Черкасской области выглядит так: в тройке лидеров – Каменская, Тальновская и Звенигородская общины. Наш анализ показывает, что с начала 2022 года до конца апреля 2025 года именно эти громады в процентном соотношении ко всем бюджетным расходам за аналогичный период выделили больше всего средств на поддержку ВПЛ.

В поисках хоть какой-то информации о Багачево и помощи внутренне перемещенным лицам мы наткнулись на историю Маргариты. Женщина с тремя детьми и мужем-военным приехала из Николаевщины в Багачево после начала полномасштабного вторжения. Выбор города казался логичным – сама Маргарита родом оттуда, а ее бабушка до сих пор прописана в городе.

Как рассказала Маргарита, семья жила в старом арендованном доме: грибок на стенах, печное отопление, сырость. Зимой в доме произошел пожар. Приехали все службы – пожарные, полиция, скорая. По словам женщины, все знали, что в семье трое детей, что отец – участник боевых действий, что это многодетная семья переселенцев, которая приехала из другого региона. Однако опека над детьми и восстановление жилья легли исключительно на плечи супругов.

После пожара Маргарита обратилась к городскому главе. Рассказала, что дом арендованный, просила поддержки. Мэр пообещал перезвонить, но так и не сделал этого. Единственное, что семья получила как "гуманитарку", – это продуктовый набор и конфеты для детей.

Дети питались в школе бесплатно – значит, где-то в соцзащите мы фигурировали. Но каждый раз, когда я пыталась подать документы на льготы, мне говорили, что нам ничего "не положено". Часто они делали вид, что вообще не знают, кто мы.

Дом Маргариты после пожара: видео предоставлено 24 Каналу

Впоследствии семью выписали из Багачево – бабушка, у которой Маргарита была прописана, сделала это без предупреждения. Поэтому во время всех дальнейших обращений в горсовет Маргарите отвечали, что за помощью нужно обращаться по месту новой прописки, хотя фактически семья продолжала жить в Багачево: дети ходили в местную школу, их отец выступал на школьных праздниках, семья была на глазах у общества.

В конце концов Маргарита с мужем и детьми переехала из Багачево в Кропивницкий, где очень быстро убедилась, что ее семье все-таки "положено" получать социальную защиту от государства. За три недели там оформили все выплаты и подтвердили все статусы. Оказалось, что из-за халатности Багачевского горсовета в реестры не внесли данные об усыновлении мужем старших детей, хотя были все официальные документы.

Здесь (в Кропивницком – 24 Канал) все сделали за три недели, все статусы сразу увидели – многодетная семья, участник боевых действий, ВПО. Даже задержались после работы, чтобы я успела подать документы. А в Багачево – будто умышленно отворачивали глаза. Там не жизнь, а какой-то сон – не страшный, а просто равнодушный,

– вспоминает Маргарита.

Багачевский городской совет, комментируя ситуацию с Маргаритой, сообщил, что во время проживания в общине семья получала выплаты как малообеспеченная семья и при рождении ребенка. Других обращений по социальной поддержке якобы не поступало.

Армия или зарплаты чиновникам: какие приоритеты

Несомненно, после 24 февраля 2022 года армия должна была бы быть первым приоритетом для власти на любом уровне: от верхушки страны до местных советов. Среди жителей Багачево, с которыми мы общались, распространено мнение, что чиновники общины недостаточно поддерживают Силы обороны, а взамен только хорошо заботятся о "себе, любимых".

Мы как журналисты решили проверить, имеет ли это оценочное суждение достаточное фактологическое подтверждение, поэтому направили во все городские территориальные общины Черкасской области запросы с просьбой предоставить информацию о бюджетных расходах за более чем 3 года с начала полномасштабного вторжения.

Анализ данных показывает, что за период с начала 2022 года до конца апреля 2025 года Багачевский городской совет направил на Силы обороны Украины 7,8 миллиона гривен, что составляет 1,3% от общего бюджета общины за аналогичный период. В то же время на заработные платы чиновникам направили 74 миллиона, и это 12,4% от всех расходов общины, согласно данным на ресурсе Open Budget. Разница – 11,1%, что является самым высоким показателем среди 11 городских территориальных общин Черкасской области, данные которых нам удалось получить.

К примеру:

Шполянская община хоть и направила за более чем 3 года войны такую же сумму на Силы обороны Украины, как и Багачевский городской совет, однако на зарплаты чиновникам ушло значительно меньше средств – 9,2 миллиона гривен. В соотношении ко всем бюджетным расходам разница составляет 7,9%.

хоть и направила за более чем 3 года войны такую же сумму на Силы обороны Украины, как и Багачевский городской совет, однако на зарплаты чиновникам ушло значительно меньше средств – 9,2 миллиона гривен. В соотношении ко всем бюджетным расходам разница составляет 7,9%. Каневская община расположилась на середине рейтинга по разнице в процентах между расходами на войско и зарплаты чиновникам.

расположилась на середине рейтинга по разнице в процентах между расходами на войско и зарплаты чиновникам. Жашковская община является единственной среди анализируемых городских территориальных общин Черкасской области, где на армию за более чем 3 года потратили больше средств, чем за аналогичный период на заработные платы. 84,3 миллиона против 59,7 миллиона гривен. В соотношении ко всем бюджетным расходам разница составляет -2,1%.

Обратите внимание! В инфографике не упомянуты Черкасская и Уманская городские территориальные общины, поскольку соответствующие города имеют в разы большие бюджеты, и их сравнение с расходами таких городов, как Багачево или Жашков, было бы просто нерелевантным. Также Христиновская и Монастырищенская общины не фигурируют в анализе, поскольку либо не ответили на наш запрос вовремя, либо не предоставили нужной информации.

За цифрами всегда стоят человеческие истории и, что важно, поддержка армии – это не только о финансовых ресурсах. Это также о том, как мы чтим память павших героев и помогаем тем, чьи близкие погибли на фронте.

Анна – жительница Багачево, мать военного Саши, который погиб в Угледаре в январе 2023 года, когда ему было всего 24 года. Она также бабушка его дочери, родившейся уже после смерти отца. Как признается женщина, длительное время она не сильно интересовалась политикой, но обстоятельства изменились так, что ей пришлось обращаться за поддержкой к местным властям. В ответ услышала, что "денег нет".

У меня после гибели сына внучка родилась, 30 мая. А сын погиб в январе. И было очень тяжело с деньгами. Я пошла в городской совет – просила хоть что-то дать на памперсы. Сказали – денег нет... Просишь какой-то помощи – вытирают об тебя ноги.

Кроме этого, Анна вспоминает другие случаи, сформировавшие ее негативное отношение к городскому совету. Уже больше года она не может добиться элементарного – дороги к кладбищу, где похоронен ее сын. Еще летом прошлого года чиновники обещали положить асфальт, чтобы кладбище не было похоже на болото. Все, на что смогла власть, – засыпать грунтовое покрытие мучкой. Проблема только углубилась.

"А и мучка такая мелкая, что машины по ней проехались и разбросали грязь по всему кладбищу. Мы в субботу все пообирали, чтобы в воскресенье было чисто. А опять приехали – кругом куски болота... Это душу разрывает. И мы даже этого не можем выпросить. Я раньше ходила к ним, а теперь уже не хожу", – отмечает Анна.

Кладбище в Багачево после "ремонта" дороги мучкой: видео взято из фейсбука

Чтобы почтить память своего сына, у Анны также была идея переименовать улицу, на которой живет. Женщина обошла все дворы, собрала почти сотню подписей, но от городского совета получила отказ: "Мне дали полтора дня, еще и дождь шел. Но у нас улочка небольшая – я успела обойти. Кто был дома, тот подписал... Две другие улицы в городе уже переименовали в честь погибших воинов. Так как это? Для кого-то можно, а для нас – нет?"

Также в школе, где когда-то учился Саша, сейчас учится его младший брат – сын Анны. Женщина за частные средства и при поддержке неравнодушных хотела установить мемориальную табличку на фасаде учебного заведения. Фактически все было готово, но повесить табличку на здание не позволили – якобы "школа рухнет". Как впоследствии узнала Анна, табличку "повесили внутри, где-то в кабинете-музее, куда водят детей раз в год".

Багачевский городской совет 24 Каналу сообщил, что обустройство асфальтового покрытия на соответствующем участке кладбища относится к капитальному ремонту, проведение которого пока не предусмотрено, но планируется в будущем.

Относительно переименования улицы, в горсовете объяснили, что в соответствии с действующим положением имена погибших лиц могут присваиваться только после пяти лет со дня смерти. Также, по позиции комиссии, подобные переименования целесообразно рассматривать после завершения войны.

В ответ на инициативу о мемориальной доске в горсовете отметили, что портрет Александра Некрученко уже размещен в Юрковской гимназии вместе с QR-кодом, а его фото – в уголке памяти Багачевской гимназии. Вопрос отдельных мемориальных досок обещают рассмотреть после завершения боевых действий.

Надуманный буллинг и при чем здесь городской совет

Если отойти от тематики войны и внутренне перемещенных лиц, то на просторах того же Единого государственного реестра судебных решений можно найти интересные кейсы, характеризующие определенные эпизоды из жизни общества. В частности, дело № 690/240/25 – о том, что учительницу Багачевского лицея фактически хотели привлечь к ответственности за буллинг без каких-либо на то оснований. Суд логично оправдал педагога. Пообщавшись с ней лично, мы узнали больше о причастности к этой истории городского совета.

Собственно, зовут учительницу Ольга. Она работала в лицее №2 в Багачево, имеет три высших образования и более 11 лет стажа. В сентябре 2023 года женщина получила новый класс на воспитательную работу, где учился ребенок с особыми образовательными потребностями.

Занятия по психологии, которые Ольга преподавала как предмет по выбору, этот ребенок не посещал, потому что после пятого урока его забирал ассистент. Никаких жалоб от родителей не было до января – когда мать ребенка внезапно начала обвинять Ольгу в том, что она не задает домашних заданий. Хотя учительница пыталась объяснить, что не может задавать заданий ребенку, который не посещает занятия, – ей все равно выписали выговор.

После этой, казалось бы, мелкой ситуации все обострилось: мать ребенка начала массово рассылать жалобы во все возможные инстанции – от отдела образования до президента. Администрация школы, несмотря на объяснения со стороны Ольги, не стала на ее защиту. Чтобы избежать конфликта, женщина отказалась от преподавания психологии и классного руководства.

Но и на этом конфликт не исчерпался. По словам Ольги, в ситуацию почему-то вмешалась заместитель председателя Багачевского городского совета, инициировав заседание комиссии, которая без присутствия самой учительницы приняла решение о том, что она якобы занимается буллингом детей.

Обвинения были абсолютно надуманы, ведь не содержали никаких доказательств или фактов. И это не журналистские заявления или слова самой учительницы, а вывод суда, который подтвердил ее невиновность, отменив штраф: "В протоколе не описано, в чем именно выразился буллинг, какие действия Бабюк А.С. были совершены. В материалах дела отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о совершении буллинга", – говорится в постановлении.

По мнению учительницы, история набрала таких масштабов из-за "амбиций" мамы ребенка с особыми образовательными потребностями, которой Ольга чем-то не угодила. Если бы администрация школы приняла во внимание объяснения учительницы и в ситуацию не вмешалась заместитель городского главы, то, очевидно, не дошло бы до суда.

Эта ситуация абсурдная. Все, что произошло, можно было бы решить еще в начале. Если бы администрация реагировала на первые жалобы мамы критично, с холодным умом, не подыгрывала ей. Но мама почувствовала, что может "управлять парадом". Теперь администрация, как мне кажется, сама шокирована тем, до чего это дошло. Им теперь не нравится, что мама давит на них, но они же сами создали это.

Сама же мать ребенка с особыми образовательными потребностями, как следует из постановления суда, считала, что Ольга не выполняла своих обязанностей: не задавала домашних заданий, не фиксировала посещаемость, не оформила модифицированную программу, поэтому ребенок якобы не получил качественных образовательных услуг. В то же время в материалах дела зафиксировано, что ученик эти уроки не посещал. В своих жалобах мать также ставила под сомнение квалификацию учительницы, апеллируя к тому, что ее диплом получен по заочной форме, а сама педагог "дефилирует по школе", вместо того чтобы выполнять свои обязанности.

Нам, как журналистам, в Багачевском городском совете заявили, что первый заместитель городского главы Зоя Ляпун не инициировала создание комиссии и не вмешивалась в конфликт, поскольку вопросы учебного процесса относятся к полномочиям директора лицея. Вместе с тем в ответе уточняется, что временную комиссию все-таки создали распоряжением городского главы, а возглавила ее именно Зоя Ляпун как куратор образовательного направления.

Комиссия провела одно заседание, на которое якобы пригласили и Ольгу, однако в тот день она ушла на больничный. После ее увольнения работу комиссии не продолжали. Отдельно в лицее действовала внутренняя комиссия, которая, по результатам рассмотрения жалоб матери, передала сообщение в отдел образования и полиции.

В городском совете убеждены, что оснований для служебного расследования в отношении заместителя мэра нет.

Туалеты, которые дождались "своего дня"

Еще одной историей "из гражданской жизни" является эпопея с общественными туалетами на просторах Багачево. Жители неоднократно выражали возмущение – и публично, и в личных обращениях в городской совет – относительно того, что в городе нет надлежащей общественной уборной. Житель Андрей даже записал видео, в котором показал, насколько все плохо. Ролик он разместил на странице в фейсбуке – в комментариях развернулась целая дискуссия:

"В центре города нет туалета, то что уж говорить о других местах. Власть и слушать не хочет вопрос";

"Я, когда еще в бурсе учился, ходил в те туалеты – они уже лет 15 не видели ремонта";

"Будете выступать – то мэр и такие туалеты демонтирует и сравняет с землей. Тогда придется ходить с детьми под кустики";

"Да лучше уж в кусты, чем в такие туалеты".

Как выглядят старые багачевские туалеты: видео взято из фейсбука

Можно было бы объяснить ситуацию отсутствием денег, но местная активистка, администратор группы "Місто Змін" Раиса убеждена: на самом деле местные власти по непонятным причинам искали оправдание собственной бездеятельности. По ее словам, еще в начале полномасштабного вторжения община бесплатно получила несколько мобильных туалетов для ВПЛ. И только случайно, во время депутатской комиссии по вопросам образования и медицины, начальница соцзащиты обмолвилась, что туалеты уже три года лежат в подсобке и "их бы уже кому-то передать".

После этого стало понятно: общину все это время вводили в заблуждение. Установка туалетов не требовала никаких средств – только политической воли.

Начальница соцзащиты говорит: "Я уже не знаю, как избавиться от тех туалетов – только бы кому-то их передать". Я спрашиваю: "Что значит – передать? Мы бьемся, чтобы хоть какой-то туалет поставить, а вы их держите в подвале?"

В конце концов стало известно, что туалеты все-таки начали устанавливать – в частности, на улице Юбилейной в Багачево. Однако и здесь не обошлось без нареканий: часть горожан в соцсетях выразила недовольство местом расположения и внешним видом конструкций. Хотя факт остается фактом – после трех лет "в подвале" туалеты наконец дождались своего дня.

В комментарии Багачевский городской совет оправдался, что полученные как гуманитарная помощь биотуалеты хранились не в подсобном помещении, а в шелтере, обустроенном для временного пребывания ВПЛ. Впоследствии, когда потребность в таком размещении отпала, было принято решение установить туалеты в наиболее оживленных районах города.

Готовы ли власти Багачево к диалогу

В течение нескольких недель журналисты 24 Канала поддерживали коммуникацию с Багачевским городским советом: присылали запросы и звонили, чтобы договориться об интервью с городским главой Александром Заборовцом. Мы хотели обсудить ситуацию в городе, конкретные истории жителей и в целом работу местной власти. В городском совете объяснили, что не имеют возможности организовать разговор из-за напряженного рабочего графика и запланированных на лето отпусков.

Впрочем, Багачевский городской совет предоставил письменный ответ на каждый из затронутых в материале эпизодов. Их позицию по конкретным историям можно найти в конце соответствующих блоков.

Отдельно мы попросили власть Багачево рассказать в целом о себе, своей работе и видении ситуации в общине. Публикуем этот ответ без сокращений, чтобы каждый мог сделать свои выводы:

"Мы всегда публично открыты, мы всесторонне освещаем информацию обо всех наших делах. Это можно увидеть, промониторив официальный сайт Багачевского городского совета и сравнив его содержание с сайтами других общин. Иногда возникает мысль, что наша открытость нам же и вредит, потому что в ответ слышим недоразумения и критику. Понятно, что вопросов и нерешенных задач настоящее ставит немало. Мы не стоим в стороне от проблем, стараемся поддержать тех, кто в этом нуждается. И, конечно, ежедневно работаем на Победу.

Мы ежемесячно донатим. За годы войны нами организовано плетение сеток, каверов, изготовление турникетов, горелок, ракетных печей, обогревателей-сушилок, окопных свечей, заготовка продуктов питания и тому подобное. Способствуем волонтерским организациям в доставке необходимой помощи военным на передовую. Защитникам предоставляются самые необходимые вещи первого потребления, горюче-смазочные материалы, одежда, спецсредства, продукты длительного хранения, медикаменты, средства гигиены, сладости и многое другое, что нужно и что можно использовать в полевых условиях. По возможности, наши защитники получают необходимое техническое оснащение (дроны, генераторы, керамические обогреватели, тактические наушники, зарядные станции и т.д.), которое нужно им для улучшения несения службы и выполнения боевых задач на защите Украины и ее территории. Информацию обо всей нашей проделанной работе мы освещаем в еженедельных наших вестниках на веб-сайте и в социальных сетях.

Мы ввели сопровождение семей погибших или умерших военнослужащих – от извещения до захоронения на Аллее Славы. Мы поддерживаем эти семьи. Неоднократно за собственные средства (не за бюджетные) организовывали захоронения, потому что военные части отказывались это делать. Мы проводим сопровождение семей, члены которых пропали без вести. К нам за этой помощью обращались даже жители других общин.

Мы стараемся быть действительно надежным тылом. В то же время не забываем о будничных потребностях нашей общины. Городской голова находится в постоянном движении – в поиске инвесторов, благотворителей как на отечественном, так и на зарубежном уровне. Потихоньку, но несомненно пополняем баланс коммунального имущества общины новой техникой и оборудованием. Только на последней сессии городского совета в рамках гуманитарной помощи в собственность общины зашли 2 автомобиля для обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, солнечные панели, которые будут установлены на объектах коммунальной собственности.

Заключаем меморандумы о сотрудничестве с другими общинами, что будет способствовать нашей инвестиционной привлекательности.

Проводим активную работу по принятию в коммунальную собственность общины выморочного наследства и жилья, по которому лицо признано утратившим право пользования. Это жилье, в котором много лет никто не проживает, жилье, которое накапливает за собой коммунальные долги, жилье, которое доведено до чрезвычайно запущенного состояния. Всего в суд подано 43 заявления, из них удовлетворено 27 – на 19 квартир и 8 домов. Такие достижения и наличие свободного жилого фонда позволили обеспечить потребность в жилье 19 семьям, которые годами находились на квартирной очереди. 8 жилых помещений ждут своего владельца.

В прошлом году открыто полицейскую станцию, где работают 2 полицейские офицеры общины. А это – обеспечение безопасности общины.

Работы делается много, в сжатые сроки все не опишешь.

Наши планы на будущее – победа и развитие! Мы продолжаем поддерживать Вооруженные силы Украины, искать новые финансовые ресурсы для развития общества и оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается".

Город, который стоит на плечах людей

Богачево – не единственный населенный пункт в Украине, где у местных жителей немало вопросов к власти. Однако именно на таком локальном примере концентрированно видно, с какими проблемами сталкиваются украинцы во время коммуникации с местными чиновниками. Не будет слишком пафосно сказать очевидную истину: только в наших руках – как гражданского общества и медиа – менять эту страну к лучшему. И довольно часто именно благодаря усилиям неравнодушных в элиты попадут люди, которые заслуживают уважения.

Евгений – военнослужащий ВСУ, бывший депутат двух созывов и секретарь городского совета в 2015 – 2017 годах. Участник Майдана, баллотировался даже на должность городского головы. Защищает Украину вместе со своими двумя сыновьями: "Я служу сейчас в Вооруженных силах вместе с двумя сыновьями. И меня это болит, потому что своих детей я забрал на войну, а здешняя власть своих детей похоронила – не в прямом смысле, а юридически".

Как-то я спросил у мэра: а где его дети? Он ответил шуткой: "Знаешь, у нас в Украине такая традиция, что аист после роддома несет младенца в дом. Но, видимо, тебя аист по дороге раза два уронил, если ты такие вопросы задаешь". Вот такая у нас ответственность.

К слову, в Багачевском городском совете, комментируя соответствующий вопрос, согласились: действительно может возникать беспокойство по поводу того, участвуют ли чиновники и их дети в защите государства. Там заверили, что на военной службе находятся как работники исполнительных органов горсовета, так и их дети, – однако не стали уточнять имена.



"Но и у нас может возникнуть встречный вопрос: а участвуют ли в защите Украины работники вашего 24 Канала? Ведь воинский долг – это дело каждого гражданина", – добавили в городском совете.



Мы как редакция 24 Канала отвечаем: да, наши коллеги воюют. Об этом мы не раз публично рассказывали. Среди последних историй – ведущий Арсен Цимбалюк присоединился к Силам обороны Украины, а на фронте погиб Василий Довбуш, бывший работник ТРК "Люкс", который работал монтажером и видеодизайнером на нашем канале.

В отличие от многих своих односельчан, Евгений настроен немного оптимистичнее относительно Багачево: "Мы верим, что что-то изменится. Возможно, не в этом году, не в следующем. Но изменится. Потому что вода камень точит. И кто-то должен говорить об этом, пока другие молчат".