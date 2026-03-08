Военные отрабатывают управление багги в условиях бездорожья: какое его преимущество

На фронте украинские защитники активно отрабатывают управление багги в сложных условиях бездорожья. Воспользоваться этим видом средством смогли, в частности, воины 8 полка Сил специальных операций.

Как это происходит, показали в ССО ВСУ.

Как багги помогает на фронте?

Грязь, скользкая почва и тяжелый рельеф добавляют вызовов украинским защитникам. Именно в таких условиях преимущественно выполняют боевые задачи операторы.

Как рассказали в ССО, благодаря багги можно быстро заходить в район выполнения задания там, где обычная техника не проедет.

Справочно. Багги – это небольшой легкий автомобиль высокой проходимости с открытыми колесами. Он предназначен для езды по бездорожью.

Благодаря этому транспорту происходит инфильтрация и эксфильтрация групп, а еще – эвакуация раненых и оперативная смена позиций.

Поэтому водители должны уметь управлять машиной уверенно даже тогда, когда под колесами сплошное болото, что является наиболее сложным препятствием для багги. Тренировки в таких условиях – это не о комфорте. Это о готовности работать там, где дороги фактически не существует,

– рассказали в ССО.

Багги на фронте / Фото ССО

