Як це відбувається, показали у ССО ЗСУ.

Як багі допомагає на фронті?

Бруд, слизький ґрунт і важкий рельєф додають викликів українським захисникам. Саме в таких умовах переважно виконують бойові завдання оператори.

Як розповіли у ССО, завдяки багі можна швидко заходити в район виконання завдання там, де звичайна техніка не проїде.

Довідково. Багі – це невеликий легкий автомобіль високої прохідності з відкритими колесами. Він призначений для їзди по бездоріжжю.

Завдяки цьому транспорту відбувається інфільтрація та ексфільтрація груп, а ще – евакуація поранених і оперативна зміна позицій.

Тому водії мають вміти керувати машиною впевнено навіть тоді, коли під колесами суцільне болото, що є найбільш складною перешкодою для багі. Тренування у таких умовах – це не про комфорт. Це про готовність працювати там, де дороги фактично не існує,

– розповіли у ССО.

Ситуація на фронті: останні новини