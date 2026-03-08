Как это происходит, показали в ССО ВСУ.
Как багги помогает на фронте?
Грязь, скользкая почва и тяжелый рельеф добавляют вызовов украинским защитникам. Именно в таких условиях преимущественно выполняют боевые задачи операторы.
Как рассказали в ССО, благодаря багги можно быстро заходить в район выполнения задания там, где обычная техника не проедет.
Справочно. Багги – это небольшой легкий автомобиль высокой проходимости с открытыми колесами. Он предназначен для езды по бездорожью.
Благодаря этому транспорту происходит инфильтрация и эксфильтрация групп, а еще – эвакуация раненых и оперативная смена позиций.
Поэтому водители должны уметь управлять машиной уверенно даже тогда, когда под колесами сплошное болото, что является наиболее сложным препятствием для багги. Тренировки в таких условиях – это не о комфорте. Это о готовности работать там, где дороги фактически не существует,
– рассказали в ССО.
Ситуация на фронте: последние новости
Украинским военным изрядно помогают экипажи перехватчиков. Они, как рассказал 24 Каналу Ростислав Степанчук, начальник отделения БпЛА 55-й отдельной артиллерийской бригады, уже прикрывают украинские позиции.
Кроме того, продолжается на Александровском направлении, где уже освобождено 9 населенных пунктов. По словам Генштаба, в начале наступательных действий существенное влияние имело отключение Starlink у оккупантов.
А начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" сообщил 24 каналу, что у оккупантов начался "снарядный голод". Поэтому они все чаще прибегают к использованию беспилотных систем и нанесению точечных ударов, а на штурмы бросают переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.