Военнослужащий ВСУ Антон Петровский рассказал 24 Каналу, что украинское командование приняло правильное решение наносить удары там, где у россиян есть слабые места.

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Будут запутывать ситуацию

В то же время наша армия продолжает наращивать на этом участке фронта свой потенциал и совершать прорывы обороны оккупантов.

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В Клещеевке оккупанты дрались за каждый дом. Их бросали на штурмы и предпринимали заградительные действия для предотвращения их отступления из этих построек. Огонь по ним был с двух сторон – со стороны украинской артиллерии и наших штурмовых групп и со стороны российских заградительных отрядов,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Теперь для россиян очевидно, что Клещеевка и Андреевка – стратегически очень важны, но они не знают до конца, насколько им выгодно наращивать именно там потенциал. Ведь наше наступление идет так же в районе Работино и Вербового.

Военнослужащий ВСУ оценил ситуацию на Бахмутском направлении: смотрите видео

Соответственно, враг свои боеспособные подразделения будет бросать туда, где для них ситуация будет самой опасной,

– подчеркнул Антон Петровский.

У украинского же командования, по его мнению, есть определенные планы для запутывания ситуации. И в конечном итоге прорыв произойдет там, где россияне будут менее подготовлены к обороне.

Ситуация на Бахмутском направлении