Військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський розповів 24 Каналу, що українське командування ухвалило правильне рішення здійснювати удари там, де у росіян є слабкі місця.
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Будуть заплутувати ситуацію
Водночас наша армія продовжує нарощувати на цій ділянці фронту свій потенціал та здійснювати прориви оборони окупантів.
В Кліщіївці окупанти бились за кожну хату. Їх кидали на штурми і робили загороджувальні дії для унеможливлення їхнього відступу з цих будівель. Вогонь по них був з 2 боків – з боку української артилерії та наших штурмових груп та з боку російських загороджувальних загонів,
– відзначив військовослужбовець ЗСУ.
Зараз для росіян очевидно, що Кліщіївка та Андріївка є стратегічно дуже важливими, але вони не знають до кінця, наскільки їм вигідно нарощувати саме там потенціал. Адже наш наступ йде так само в районі Роботино та Вербового.
Військовослужбовець ЗСУ оцінив ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Відповідно ворог свої боєздатні підрозділи буде кидати туди, де для них ситуація буде найнебезпечнішою,
– підкреслив Антон Петрівський.
Українське ж командування, на його думку, має певні плани для заплутування ситуації. І в кінцевому результаті прорив відбудеться там, де росіяни будуть менш підготовленими до оборони.
Ситуація на Бахмутському напрямку
- Нагадаємо, що ЗСУ з 15 вересня звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка, які розташовані на відстані приблизно у 8 кілометрів на південь від Бахмута.
- Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що завдяки звільненню Андріївки та Кліщіївки, наші захисники тримають під вогневим контролем трасу Горлівка – Бахмут. Ця дорога використовувалась окупантами для постачання їхнього угруповування у Бахмуті.
- Водночас одне з головних завдань ЗСУ на цьому напрямку – витіснення окупантів за річку Бахмутка. Адже Сили оборони вже пересунули підрозділи ворога за залізну дорогу. А далі необхідно їх відсунути за рубежі траси Горлівка – Бахмут.
- Раніше ворог намагався проводити атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки. Адже ці населені пункти є "дуже болючими точками для ворога", за словами начальника пресслужби 26 артилерійської бригади Олега Калашнікова. Росіяни застосовували на цій ділянці фронту важку техніку та артилерію.