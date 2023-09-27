Військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський розповів 24 Каналу, що українське командування ухвалило правильне рішення здійснювати удари там, де у росіян є слабкі місця.

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Будуть заплутувати ситуацію

Водночас наша армія продовжує нарощувати на цій ділянці фронту свій потенціал та здійснювати прориви оборони окупантів.

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В Кліщіївці окупанти бились за кожну хату. Їх кидали на штурми і робили загороджувальні дії для унеможливлення їхнього відступу з цих будівель. Вогонь по них був з 2 боків – з боку української артилерії та наших штурмових груп та з боку російських загороджувальних загонів,

– відзначив військовослужбовець ЗСУ.

Зараз для росіян очевидно, що Кліщіївка та Андріївка є стратегічно дуже важливими, але вони не знають до кінця, наскільки їм вигідно нарощувати саме там потенціал. Адже наш наступ йде так само в районі Роботино та Вербового.

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Відповідно ворог свої боєздатні підрозділи буде кидати туди, де для них ситуація буде найнебезпечнішою,

– підкреслив Антон Петрівський.

Українське ж командування, на його думку, має певні плани для заплутування ситуації. І в кінцевому результаті прорив відбудеться там, де росіяни будуть менш підготовленими до оборони.

Ситуація на Бахмутському напрямку