Очень "горячая" ночь: пограничники блестяще отразили штурм вагнеровцев в Бахмуте

В ночь на 22 марта вагнеровцы пытались штурмовать опорный пункт украинских пограничников в промзоне Бахмута. Герои блестяще отразили вражескую атаку.

Бахмут остается самой горячей точкой фронта. Для российских окупантов ситуация там становится все хуже. К слову, в минобороны Великобритании считают, что ВСУ возле города начали локальное контрнаступление.

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Детали атаки вагнеровцев

Вагнеровцы пытались штурмовать опорный пункт украинских пограничников в промзоне Бахмута. Чтобы остановить атаку, пограничники приступили к ближнему бою.

Стрелковые стычки продолжались почти ночь, прорвать оборону "вагнеровцы" не смогли. Огонь из стрелкового оружия защитников ранил пятерых захватчиков, а еще одного – ликвидировал,

– говорится в сообщении.

Зеленский посетил передовые позиции воинов

Владимир Зеленский 22 марта посетил передовые позиции украинских воинов на Бахмутском направлении. Украинский лидер поблагодарил героев и вручил им награды. Защитники доложили президенту об оперативной ситуации, а также о ходе боевых действий на участке фронта.

Также президент посетил госпиталь, где находятся раненые украинские герои. В частности, воины, участвовавшие в героической обороне Бахмута.