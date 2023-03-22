Глава государства отметил, что на Донбассе, Харьковской области, везде, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного – победы Украины, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о поездке в регионы

Зеленский отметил, что сегодня он весь день работал в регионах.

Донбасс – передовая, наши воины, область. Затем – Харьковщина. Ситуация в Харькове, на границе, во всех районах области, восстановление, защита критической инфраструктуры. Начал с фронта, из Бахмута. Это честь для меня – поддержать наших воинов, защищающих государство в самых жестких фронтовых условиях,

– рассказал глава государства.

Он вручил государственные награды и поблагодарил украинских бойцов за храбрость, стойкость, за Украину, которую удается сохранить именно таким героям, благодаря каждому и каждой, кто бьется против российского зла.

"Посетил раненых воинов. Пожелал им – и я уверен, что пожелал от имени всех вас, всех наших людей – скорейшего выздоровления. Поблагодарил врачей, медицинских сестричек. И хочу сейчас поблагодарить также всех, кто поддерживает наших воинов, которые восстанавливаются после ранений", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил:

всех, кто помогает и работает ради реабилитации украинцев после ранений,

каждого волонтера,

каждого украинского партнера, кто помогает.

"Больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, руину. Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелам, постоянная угроза жизни", – отметил глава государства.

По его словам, именно там, на Донбассе, на Харьковщине – повсюду, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем иным, кроме победы Украины.

"И мы ее обеспечим – украинскую победу. Во всех районах востока нашего государства, где есть украинский флаг, есть и надежда. Это чувствуется. Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы", – подчеркнул украинский лидер.

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Россия получит ответ за свои террористические удары

Зеленский пообещал оккупантам ответ на каждый удар по нашим городам, в частности, за сегодняшние российские удары по Запорожью и ночную атаку на Киевщину.

Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ. Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все это все понимают,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый российский убийца должен понимать, что ордер на арест – лучшее, что может с ними произойти.

"Мои соболезнования всем нашим людям, потерявшим своих родных и близких из-за российского террора!" – заметил украинский лидер.

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Глава государства провел совещание по ситуации на Харьковщине

Вторую половину дня президент и его команда, в том числе председатель Офиса, работали на Харьковщине.

Как и на Донбассе, провел совещание по ситуации в регионе, по социальным и безопасным потребностям. Очень важно, что Харьков держится крепко. Молодцы! Благодарен вам, харьковчане! Уверенно держитесь,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что город живет и борется – Харьков дает силу всему украинскому Востоку. Глава государства поблагодарил:

каждому и каждому, кто остался в Харькове, работает, дает работу другим, сохраняет безопасность, защищает границу;

всем – на позициях, на постах, на объектах критической инфраструктуры, коммунальщикам, местным властям, бизнесу, педагогам.

"Представители региона проинформировали меня о некоторых вопросах, которые должны быть решены правительством для стабильного социального обеспечения всех, кто работает для наших людей в Харьковской области. Обсудили эти вопросы", - отметил украинский лидер.

По его словам, также обсудили вопросы восстановления, гуманитарного разминирования, возобновления энергосетей.

"Все, что в компетенции правительства будет сделано обязательно. И, конечно, мне было очень приятно передать Харькову специальное отличие. Отличие города-героя, ленту на флаг города, что обозначает особую храбрость харьковчан", – отметил президент.

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Зеленский обратился к мусульманской общине

Президент отметил, что в этот вечер начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Значительная часть украинского мусульманского общества, крымскотатарского народа вынуждена встречать Рамадан:

в оккупации,

под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму,

под обстрелами в других частях Украины,

в боях на передовой.

Не сомневаюсь: мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам. И пусть сила молитвы в эту священную луну поможет нам в очищении Украины от русского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор,

– заявил глава государства.

Он пожелал всем мусульманам встретить следующий Рамадан в мире и свободной от России украинской земле.

"Рамадан мубарак! Слава всем, кто сейчас в бою за Украину и людей! Спасибо всем, кто помогает каждый день! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.