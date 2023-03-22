Глава держави зазначив, що на Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – перемоги України, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про поїздку в регіони

Зеленський зазначив, що сьогодні він увесь день працював в регіонах.

Донбас – передова, наші воїни, область. Потім – Харківщина. Ситуація в Харкові, на кордоні, в усіх районах області, відновлення, захист критичної інфраструктури. Почав із фронту, з району Бахмута. Це честь для мене – підтримати наших воїнів, які боронять державу у найжорсткіших фронтових умовах,

– розповів глава держави.

Він вручив державні нагороди та подякував українським бійцям за хоробрість, стійкість, за Україну, яку вдається зберегти завдяки саме таким героям, завдяки кожному й кожній, хто б'ється проти російського зла.

"Відвідав поранених воїнів. Побажав їм – і я впевнений, що побажав від імені всіх вас, усіх наших людей – якнайшвидшого одужання. Подякував лікарям, медичним сестричкам. І хочу зараз подякувати також усім, хто підтримує наших воїнів, які відновлюються після поранень", – наголосив президент.

Зеленський подякував:

усім, хто допомагає та працює заради реабілітації українців після поранень,

кожному волонтеру,

кожному українському партнеру, хто допомагає.

"Боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла страшні страждання, руїну. Майже постійна, щогодинна сирена повітряної тривоги в Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю", – зазначив глава держави.

За його словами, саме там, на Донбасі, на Харківщині, – всюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім перемоги України.

"І ми її забезпечимо – українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є й надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону", – підкреслив український лідер.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Росія отримає відповідь за свої терористичні удари

Зеленський пообіцяв окупантам відповідь на кожен удар по наших містах, зокрема за сьогоднішні російські удари по Запоріжжю та нічну атаку на Київщину.

Усі удари Росії отримають як військову, так і політичну, і юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі все це розуміють,

– наголосив Зеленський.

За його словами, кожен російський убивця повинен розуміти, що ордер на арешт – це найкраще, що може з ними статися.

"Мої співчуття всім нашим людям, які втратили своїх рідних і близьких через російський терор!" – зауважив український лідер.

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Глава держави провів нараду щодо ситуації на Харківщині

Другу половину дня президент та його команда, зокрема голова Офісу, працювали на Харківщині.

Як і на Донеччині, провів нараду щодо ситуації в регіоні, щодо соціальних та безпекових потреб. Дуже важливо, що Харків тримається міцно. Молодці! Вдячний вам, харків'яни! Впевнено тримаєтесь,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що місто живе та бореться – Харків дає силу всьому українському Сходу. Глава держави подякував:

кожному й кожній, хто залишився в Харкові, працює, дає роботу іншим, зберігає безпеку, захищає кордон;

всім – на позиціях, на постах, на об'єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам.

"Представники регіону поінформували мене про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення всіх, хто працює для наших людей на Харківщині. Обговорили ці питання", – зауважив український лідер.

За його словами, також обговорили питання відбудови, гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж.

"Все, що в компетенції уряду, буде зроблено обов'язково. І, звичайно, мені було дуже приємно передати Харкову спеціальну відзнаку. Відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що позначає особливу хоробрість харків'ян", – зазначив президент.

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Зеленський звернувся до мусульманської громади

Президент зазначив, що цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина української мусульманської громади, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан:

в окупації,

під загрозою російських репресій та знущань у Криму,

під обстрілами в інших частинах України,

в боях на передовій.

Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор,

– заявив глава держави.

Він побажав усім мусульманам зустріти наступний Рамадан в мирі й вільній від Росії українській землі.

"Рамадан мубарак! Слава всім, хто зараз у бою за Україну й людей! Дякую всім, хто допомагає щодня! Слава Україні!" – підсумував український лідер.