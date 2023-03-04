Пограничники показали, как из артиллерии "двухсотят" оккупантов в Бахмуте

Героическая оборона Бахмута по состоянию на 4 марта продолжается. Пограничники показали, как мастерски ликвидируют российских оккупантов.

Оборона Бахмута вошла в историю. Украинские герои обороняют город и показывают российским оккупантов, что у них нет никаких шансов.

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В частности, пограничники отправили на концерт к Кобзону 25 захватчиков.

Бахмут: пограничная артиллерия уничтожила 25 оккупантов. Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении.

– говорится в сообщении.

Как пограничники уничтожают врага: смотрите видео

В Бахмут вошли ССО

По состоянию на 4 марта стало известно, что в Бахмут вошли герои ССО. Теперь именно они будут защищать город внутри его застроек. Подробности рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор.

"Задача в удержании этого рубежа. Его можно удержать, далее уничтожать российскую армию в больших количествах", – подчеркнул Свитан, комментируя ситуацию в Бахмуте.

Задачи ССО – уничтожить как можно больше российских оккупантов. Эти защитники годами учатся выполнять задачи именно в городских застройках.

Для выполнения боевых задач уже взорвали мосты.