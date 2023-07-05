Враг в ловушке и не может выйти, – Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Враг не хочет так просто покидать Бахмутское направление, но на некоторых флангах украинские защитники так давят на россиян, что они стали покидать позиции целыми подразделениями. Также есть некоторые хорошие новости из Бахмута.

Анна Маляр рассказала, что происходит сейчас на Востоке. По ее словам, ставки настолько выросли, что враг начал использовать "заградительные отряды". Российские командиры направляют оружие в спины своим военным, пытаясь обеспечить устойчивость войска.

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Сейчас ситуация динамично менялась, но в Бахмуте россияне оказались в ловушке

Горячее всего на Востоке сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях. Маляр подчеркнула, что на Бахмутском направлении до сих пор идут ожесточенные бои. враг крепко держится за занятые им позиции.

По ее словам, сегодня ситуация на этом направлении динамично менялась, и нашим защитникам не удалось закрепиться на северном направлении. Вместо этого на южном фланге местами сегодня были продвижения. В самом городе Бахмуте русские захватчики оказались в ловушке и не могут выйти из населенного пункта.

В самом городе враг благодаря нашим бойцам в ловушке. Передвигаться полноценно не может, выйти из города не может,

– сообщила Маляр.

Вместе с этим командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении силы обороны преуспевают.

Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отражен ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага,

– сказал он.

Сырский показал эпическое видео из Бахмутского направления

Сырский опубликовал видео, как под Бахмутом по российским захватчикам отработали воины 30 ОМБр.

Он рассказал, что 8 оккупантов приехали на 2 машинах и спрятались в дом. В результате сбежать удалось только 2 россиянам.

1 выстрел – из здания сбежали всего 5, а 1 выполз. 5 оккупантов бросили своего 1 и спрятались в кустах. Еще 1 выстрел – и всего 2 сбежали куда подальше. Шесть оккупантов уже "никуда не спешат",

– рассказал Сырский.

Маляр сообщила, что в настоящее время благодаря обороне украинских военных врагу не удается продвигаться ни по какому направлению, где он наступает. При этом россияне подтягивают все свои резервы, чтобы выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.