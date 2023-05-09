Впечатление, что горит весь город: Жданов объяснил опасность от фосфорных снарядов в Бахмуте
Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении. Бои продолжаются в самом городе. Кроме того, россияне обстреливают город зажигательными боеприпасами с белым фосфором.
Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, из-за таких циничных обстрелов врага Бахмут выглядит как "ад на земле".
Смотрите также Разведка Британии назвала еще одну причину жестких боев за Бахмут и Часов Яр
Оккупанты используют, как правило, системы "Град" для нанесения ударов. Все из-за того, что РСЗО может плотно бить по маленькому участку.
Это не артиллерия, которая бросает по одному снаряду. Это – "Град". За 20 секунд одна установка выпускает 40 снарядов. Каждый из них создает очаг пожара,
– отметил военный эксперт.
Поэтому возникает впечатление, что пылает весь город. К тому же от белого фосфора остаются очень тяжелые ожоги.
"Соответственно, нашим защитникам приходится еще и реагировать на применение этих зажигательных (снарядов – 24 Канал)", – подчеркнул Жданов.
Олег Жданов рассказал о ситуации на линии фронта: смотрите видео
Безрезультатное наступление россиян
Оккупанты пытались наступать на Бахмутском направлении. Однако безрезультатно.
"В направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Кстати, Хромово мы вернули под наш контроль", – рассказал он.
Олег Жданов добавил, что есть информация о том, что на Бахмутском направлении украинская армия провела контратаку и продвинулась почти на километр в глубину противника. Так, украинские защитники зачистили территории от оккупационного войска, в том числе вагнеровцев.
Что происходит на Бахмутском направлении
- Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, бьют из авиации и артиллерии. Украинские военные проводят успешные контратаки и не дают россиянам развивать наступательный потенциал.
- Военный эксперт Игорь Романенко убежден, что Евгений Пригожин не вывел бы из Бахмута вагнеровцев без приказа минобороны России. Однако то, что они остаются в городе, общую ситуацию для оккупантов существенно не улучшит.
- Работу вражеских пулеметчиков в Бахмуте показал на видео 8 отдельный полк спецназначения. Украинские защитники ликвидировали россиян с помощью гаубицы М777.