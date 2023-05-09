Впечатление, что горит весь город: Жданов объяснил опасность от фосфорных снарядов в Бахмуте

Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении. Бои продолжаются в самом городе. Кроме того, россияне обстреливают город зажигательными боеприпасами с белым фосфором.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, из-за таких циничных обстрелов врага Бахмут выглядит как "ад на земле".

Смотрите также Разведка Британии назвала еще одну причину жестких боев за Бахмут и Часов Яр

Оккупанты используют, как правило, системы "Град" для нанесения ударов. Все из-за того, что РСЗО может плотно бить по маленькому участку.

Это не артиллерия, которая бросает по одному снаряду. Это – "Град". За 20 секунд одна установка выпускает 40 снарядов. Каждый из них создает очаг пожара,

– отметил военный эксперт.

Поэтому возникает впечатление, что пылает весь город. К тому же от белого фосфора остаются очень тяжелые ожоги.

"Соответственно, нашим защитникам приходится еще и реагировать на применение этих зажигательных (снарядов – 24 Канал)", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов рассказал о ситуации на линии фронта: смотрите видео

Безрезультатное наступление россиян

Оккупанты пытались наступать на Бахмутском направлении. Однако безрезультатно.

"В направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Кстати, Хромово мы вернули под наш контроль", – рассказал он.

Олег Жданов добавил, что есть информация о том, что на Бахмутском направлении украинская армия провела контратаку и продвинулась почти на километр в глубину противника. Так, украинские защитники зачистили территории от оккупационного войска, в том числе вагнеровцев.

Что происходит на Бахмутском направлении