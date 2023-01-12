Российские корреспонденты выдали позиции России под Бахмутом
Источник:"Донбасс.Реалии"
Российские корреспонденты случайно выдали позиции оккупантов под Бахмутом. Украинским журналистам удалось установить, где находятся российские военные.
Расположение оккупантов нашел проект "Радио Свобода" – "Донбасс.Реалии". Сообщается, что локацию россиян обнаружили в поселке Опитное юго-восточнее Бахмута.
К теме Россияне дальше наступают у Соледара и пытаются окружить Бахмут, но без успеха, – Минобороны
Позиции россиян расположены в одной из разрушенных многоэтажек
На позиции оккупационных войск прибыли корреспонденты российского пропагандистского канала RT, которые и выдали захватчиков. Видео оттуда было опубликовано днем 12 января 2023 года.
"Донбасс.Реалии" удалось установить, что позиции россиян расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда оккупанты ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.
Корреспонденты российского канала RT побывали на позициях российских войск в одной из разрушенных многоэтажек. Мы смогли геолокировать ее на спутниковой карте,
– сказали журналисты.
Они также добавили, что, судя по тому, как перемещаются российские военные в этой местности и после прилетов вокруг можно опосредованно судить, что в городскую часть Бахмута здесь они не продвинулись.
Журналисты нашли позиции оккупантов под Бахмутом: видео
Какая ситуация в Бахмуте
- Участок фронта Бахмут – Соледарь сейчас самый горячий, ведь там ведутся кровопролитные бои. Россия взыскала большое количество сил, в том числе регулярную армию и частные компании.
- За этот участок фронта отвечает "повар" Путина, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Это подтверждал глава ГУР МО Кирилл Буданов, а теперь об этом заявили и в США.
- Россия уже несколько месяцев не может прорвать оборону ВСУ под Бахмутом, почти полностью разрушив город. В последние недели оккупанты переключили внимание на Соледар, где ведут наступление, но не имеют успеха.
- Пригожин заявлял, что оккупантам удалось захватить Бахмут, но это опровергли в Минобороны Украине, Пентагоне и даже Кремле.
- Несмотря на сумасшедшие потери, Россия не отказалась от наступления на Бахмут и Соледар и продолжает наступление. Наши воины мужественно удерживают позиции и наносят врагу многочисленные потери.