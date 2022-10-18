Оккупанты хотят захватить Бахмут до конца октября, – Маляр

Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области. Они хотят сделать это до конца октября.

Такую задачу поставили перед захватчиками российские генералы в Кремле. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал.

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Оккупанты хотят захватить Бахмут

По словам Маляр, уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения россияне поставили своим войскам срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области.

Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут,

– заявила она.

Маляр отметила, что на востоке Украины сейчас разная ситуация. В то же время эпицентр тяжелых боев происходит особенно в Бахмуте, где сейчас очень тяжело.

Замминистра обороны добавила, что на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.

Оккупанты дезинформируют о своих успехах на Востоке

Российские оккупанты уже врут, что достигли "успехов" на Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Сергей Череватый.

Захватчики не прекращают распространять пропаганду о своих якобы успехах. Они заявляют, что захватили ряд населённых пунктов возле Бахмута.

"Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там самые мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше", – подчеркнул Череватый.

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