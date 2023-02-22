Пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом: видео с пленным вагнеровцем

Украинские пограничники отбили атаку окупантов на опорный пункт под Бахмутом. Одного бойца из ЧВК "Вагнера" наши воины взяли в плен.

Российские захватчики пытались атаковать опорный пункт под городом-крепостью. Однако пограничники дали врагу мощный отпор.

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Наши защитники отразили атаку российских военных и пополнили статистику потерь врага.

Уничтожили 10 оккупантов, и одного вагнеровца взяли в плен,

– отметили в Госпогранслужбе.

Также пограничники показали видео с пленником. Он заявил, что сам сдался и добавил, что всю жизнь сидел.

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Пограничники взяли в плен вагнеровца: смотрите видео

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