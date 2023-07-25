Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп. По его словам, продвижение на южном фланге Бахмутского направления, в которое входят и Андреевка, и Курдюмовка, и Клещиевка открывают для украинских военных новые возможности.

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Успехи на этом направлении позволяют получить гораздо более удобные позиции, улучшить контроль над дорогами. Также это создает предпосылки для дальнейших действий по окружению Бахмута.

Это дает новые предпосылки для более успешных действий по окружению Бахмута, огневому контролю за городом и дальнейшему продвижению. Также чрезвычайно важны были предыдущие успехи, когда удалось занять высоты под Клещиевкой,

– заметил Шарп.

К теме – смотрите разговор с Давидом Шарпом на ютубе 24 Канала

Это тактический успех, но он все равно важен

Как подчеркнул Шарп, продвижение вблизи Бахмута нельзя назвать оперативным успехом. Пока это тактические действия на локальном участке фронта. Но они постепенно открывают возможности дальнейшего продвижения.

Вклинивание в оборону противника во многих случаях создает дополнительные предпосылки, чтобы продвижение было и на других площадках. Если идет продвижение в районе Андреевки, то уже идет большая угроза оккупантам в Клещиевке,

– отметил Шарп.

Успехи ВСУ на фронте: коротко