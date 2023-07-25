Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп. По его словам, продвижение на южном фланге Бахмутского направления, в которое входят и Андреевка, и Курдюмовка, и Клещиевка открывают для украинских военных новые возможности.
Смотрите также Россияне прут на Лиман и изо всех сил держат Старомайорское: смены карты фронта за неделю
Успехи на этом направлении позволяют получить гораздо более удобные позиции, улучшить контроль над дорогами. Также это создает предпосылки для дальнейших действий по окружению Бахмута.
Это дает новые предпосылки для более успешных действий по окружению Бахмута, огневому контролю за городом и дальнейшему продвижению. Также чрезвычайно важны были предыдущие успехи, когда удалось занять высоты под Клещиевкой,
– заметил Шарп.
К теме – смотрите разговор с Давидом Шарпом на ютубе 24 Канала
Это тактический успех, но он все равно важен
Как подчеркнул Шарп, продвижение вблизи Бахмута нельзя назвать оперативным успехом. Пока это тактические действия на локальном участке фронта. Но они постепенно открывают возможности дальнейшего продвижения.
Вклинивание в оборону противника во многих случаях создает дополнительные предпосылки, чтобы продвижение было и на других площадках. Если идет продвижение в районе Андреевки, то уже идет большая угроза оккупантам в Клещиевке,
– отметил Шарп.
Успехи ВСУ на фронте: коротко
- Утром 25 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили об успехах украинских военных в Донецкой области. Известно, что в результате штурмовых действий захватчики отошли с позиций в районе Андреевки.
- Ранее заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заметил, что на прошлой неделе украинские военные освободили четыре квадратных километра украинской земли. Случилось это на Бахмутском направлении.
- Кроме того, украинские военные уже уничтожили 243 220 оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Также захватчики потеряли 4174 танка, 8131 боевых бронированных машин, 4705 артиллерийских систем, 698 реактивных систем залпового огня, 454 средства ПВО и т.д.